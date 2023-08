Sagra del fuoco di Recco, tutto pronto per 199° celebrazione di Nostra Signora del Suffragio

Genova. In occasione della festa di Nostra Signora del Suffragio, Recco si prepara a vivere due giorni di fede, tradizione e spettacoli pirotecnici. La tradizione vuole che la Madonna sia venerata con la solenne processione, le sparate dei mascoli e la grandiosa “Sagra del Fuoco”, spettacolo che tingerà di colori, il cielo e il mare giovedì 7 e venerdì 8 settembre e che richiama ogni anno migliaia di turisti. La manifestazione è sostenuta e promossa dal Comune di Recco e si avvale del patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana, Comune di Genova, Agenzia regionale “In Liguria”.

“I festeggiamenti per Nostra signora del Suffragio, di Recco sono tra gli appuntamenti più amati ed attesi del Levante – commenta il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti – Un evento unico, in grado di unire la tradizione e la devozione a spettacolo e divertimento, che avrà il suo culmine con il meraviglioso spettacolo pirotecnico. Un festeggiamento davvero a 360° gradi – continua il presidente – che nasce grazie al lavoro collettivo di tante persone e che rappresenta ila ricchezza del patrimonio culturale e tradizionale della Liguria”.

“Dici Recco e pensi immediatamente alla focaccia col formaggio e alla festa della Nostra Signora del Suffragio che culmina con i fuochi: tradizione ormai consolidata e seguitissima da migliaia di persone che affollano sia il Lungomare che l’Aurelia per godere del meraviglioso spettacolo pirotecnico – dichiara l’assessore regionale al Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Una festa che anno dopo anno è organizzata sempre meglio con gli stand gastronomici dei quartieri della città che deliziano i palati dispensando le tante specialità del territorio. Per facilitare l’arrivo dei visitatori, sono previsti treni e bus straordinari da Genova e da altre località della riviera”.

“In vista delle solennità dedicate a Nostra Signora del Suffragio ci apprestiamo a partecipare a dei giorni di festa che coinvolgeranno la comunità in un clima di intensa condivisione – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo -. Un apprezzamento al Santuario, alla Confraternita del Suffragio, ai 7 Quartieri, alla Pro Loco che, come ogni anno, con passione, grande impegno e con lo spirito tipico dell’associazionismo, ci offrono un ricco programma da godere insieme. Valorizzare le nostre tradizioni significa avere a cuore il patrimonio della nostra comunità e la storia della nostra Città”.

Alla conferenza stampa di presentazione della “Sagra del Fuoco”, che si è tenuta a Genova nella Sala Caduti di Nassiriya della Regione Liguria, hanno partecipato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore al turismo Augusto Sartori, e, per il Comune di Recco, il sindaco Carlo Gandolfo, dom Francesco Pepe in rappresentanza il rettore del Santuario del Suffragio, il portavoce del Comitato dei quartieri Carlo Guglieri, il priore della Confraternita Nostra Signora del Suffragio Rosa Zerega, il presidente del Comitato dei quartieri Flavio Malchiodi.

L’anno prossimo sarà il 200° dell’Incoronazione di Nostra Signora del Suffragio, la Sagra del fuoco di Recco è uno dei più importanti appuntamenti pirotecnici d’Italia. Per tutto un anno i sette Quartieri storici (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma) lavorano per organizzare la festa pirotecnica. I risultati di tanti sforzi sono tutti concentrati nelle due kermesse pirotecniche serali del 7 e dell’8, nello spettacolo dei fuochi diurni del quartiere Verzemma (alle 13 di venerdì 8 settembre) e nelle sparate degli antichi mascoli che salutano la Vergine rinnovando l’antichissima tradizione.

I fuochi costituiscono solo il momento più spettacolare delle giornate di Recco, suggestivi sono tutti gli eventi collaterali. In città arrivano decine di bancarelle e gli stand gastronomici dei Quartieri, che si trovano lungo le vie principali. Suggestivo e immancabile appuntamento con la solenne processione per le vie cittadine, con l’arca della Madonna ad aprire la fila, salutata dalle sparate dei mascoli (i mortai della tradizione). Alla processione, che durerà per circa due ore, prendono parte le confraternite di Recco e Cristi lignei giunti da tutta la regione: sarà il momento di maggiore suggestione per i fedeli, devoti della Madonna del Suffragio.

