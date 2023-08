Ronco Scrivia, un bus navetta per gli abitanti isolati dal crollo del guado: tutti gli orari

Ronco Scrivia. A seguito dei contatti con prefettura, protezione civile, Regione Liguria ed Aspi, a fronte della situazione di emergenza creatasi con la parziale devastazione del guado sullo Scrivia di collegamento tra via Bazzano e via delle Piane il Comune di Ronco Scrivia annuncia che da oggi, martedì 29 agosto, tutti i veicoli leggeri potranno transitare attraverso il varco autostradale di via Bazzano nelle seguenti fasce orarie

nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì):

-dalle 6.00 alle 9.00;

-dalle 12.00 alle 14.00;

-dalle 17.30 alle 20.00.

nei giorni festivi (sabato e domenica):

-dalle 7.00 alle 11.00;

-dalle 15.00 alle 19.00.

Modalità di utilizzo del varco

– Tutti i mezzi che entreranno in autostrada dal varco dovranno uscire obbligatoriamente al casello di Ronco Scrivia (ad esempio: se parto da via I Maggio, entro in autostrada dal varco, esco al casello di Ronco e, se devo dirigermi a Genova, riprendo l’autostrada entrando al casello di Ronco)

– Tutti i mezzi che devono uscire dall’autostrada attraverso il varco di via Bazzano dovranno obbligatoriamente uscire preventivamente al casello di Isola del Cantone e, successivamente, riprendere l’autostrada al medesimo casello per uscire al varco di Via Bazzano (ad esempio: entro in autostrada a Serravalle Scrivia, con direzione sud, esco al casello di Isola del Cantone quindi riprendo l’autostrada al casello di Isola ed esco al varco di Via Bazzano).

– NON E’ POSSIBILE prendere l’autostrada a Serravalle Scrivia e uscire direttamente al varco di via Bazzano)

Sarà ampliata l’apertura del varco autostradale per tutti i mezzi pesanti sopra le 3,5t dalle 6.00 alle 20.00.

Inoltre sarà attivato un servizio di navetta che agevoli gli spostamenti di tutti i residenti in zona Mereta e nelle frazioni limitrofe privi di autovettura. Si tratta di un servizio di trasporto gratuito per i cittadini, con percorso circolare, tutti i giorni della settimana, negli orari e con i percorso di seguito meglio precisato:

– Via I Maggio altezza civici nn. 78/80 (partenza: orario 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00);

– S. da Pietrafraccia intersezione con Via Mereta (fermata: orario 06:05, 07:05, 08:05, 09:05, 12:05, 13:05, 17:05, 18:05);

– Via Bazzano intersezione con Via Paolo Fabiano (fermata: orario 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 12:10, 13:10, 17:10, 18:10);

– P.zza delle Torrette c/o Comune (fermata: orario 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 12:20, 13:20, 17:20, 18:20);

– Corso Italia altezza civico 223 (Carrefour) (fermata: orario 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 13:25, 17:25, 18:25);

– Via Roma intersezione con L.go Repetto (fermata: orario 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30).

Il servizio proseguirà fino alla riapertura del Guado oggi interrotto. Il servizio navetta delle ore 06:00 è previsto solamente dal lunedì al venerdì compresi. Rimangono inalterati gli altri orari della giornata.

Il Comune di Ronco ha dato incarico alla ditta appaltatrice dei lavori di iniziare il ripristino del guado non appena le condizioni meteo consentano l’intervento in sicurezza.