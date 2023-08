Sorpreso a forzare una saracinesca con la smerigliatrice, ladro arrestato dopo un inseguimento

Genova. Prima il tentato furto, poi la fuga in sella a una bici e poi a piedi, culminata con l’arresto – a fatica – da parte della polizia. È successo nella notte di Ferragosto in via Celesia, a Rivarolo, a finire in manette un giovane di 28 anni che ha provato a forzare la saracinesca di un negozio ed è stato sorpreso dal proprietario.

A mettere in allarme il titolare del negozio, residente poco distante, è stato il rumore prodotto dal ladro nel tentativo di tagliare il lucchetto della saracinesca con una smerigliatrice. L’uomo si è precipitato sul posto e ha messo in fuga il 28enne, poi ha fermato una volante di passaggio e ha fornito ai poliziotti la sua descrizione.

Gli agenti si sono messi sulle tracce del ladro, e lo hanno intercettato in sella a una bici in via Fillak. Ne è nato un inseguimento, proseguito a piedi, culminato con un’aggressione a un poliziotto. Alla fine l’uomo è stato bloccato e perquisito. Nella borsa che aveva con sé aveva diversi portafogli, pacchetti di sigarette e altra merce probabilmente rubata, oltre a guanti, torce e una batteria per la smerigliatrice.

Arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, tentato furto aggravato e denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione, il 28enne è stato sottoposto a direttissima mercoledì mattina.