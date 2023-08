Rissa in un bar, poi fugge armato di coltello, mazza da baseball e mattarello: denunciato

Genova. Domenica pomeriggio movimentata nella zona di Marassi, in Val Bisagno, a Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati impegnati a lungo per rintracciare e fermare un uomo, 30 anni, ecuadoriano, pregiudicato, che si era picchiato con un conoscente in un bar.

Nella fattispecie, i militari, erano intervenuti proprio per sedare la zuffa, in un locale di via Del Piano, ma al loro arrivo i due duellanti si erano già allontanati. Uno dei due fuggito a bordo di un’automobile.

Individuato e fermato in corso De Stefanis, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è apparso subito in forte stato di agitazione e ancora con alcune lievi ferite. Ha preso a minacciare i carabinieri ed è quindi stato bloccato e perquisito.

Sul sedile dell’auto c’erano anche una mazza da baseball e un mattarello di legno. Durante l’inseguimento il fuggitivo, nei pressi di via Casata Centurione, si era disfatto del coltello, ancora sporco di sangue.

L’ecuadoriano è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo e detenzione di armi e oggetti atti a offendere.