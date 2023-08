Rigassificatore, Arboscello (PD): “Cittadini preoccupati e impauriti, il Presidente Toti chiarisca le preoccupazioni”

Savona/Vado Ligure. “Sul progetto della nave rigassificatrice che dal 2026 dovrebbe essere ancorata nel Mar Ligure al largo della costa di Vado, è necessario che il Presidente della Regione e Commissario per l’installazione, Giovanni Toti, smetta di attaccare chi solleva dubbi o critiche e risponda invece al più presto alle preoccupazioni della cittadinanza, coinvolgendo in maniera adeguata le amministrazioni locali, le parti sociali e le rappresentanze industriali del savonese. Senza chiarezza sui tanti dubbi di sicurezza e impatto ambientale che stanno sorgendo, il giudizio sul progetto del rigassificatore non potrà che essere negativo. Sono contrario ai ‘no ideologici’, ma non possono esistere neanche i ‘si, senza condizioni'”.

“In questa operazione mancano confronto e informazione al territorio sulla sicurezza e sulla tutela ambientali e due esempi lampanti sono quelli di Quiliano e Bergeggi, con cittadini e amministrazioni che chiedono da settimane al Commissario Toti delle risposte. Per quanto riguarda Quiliano, infatti, il progetto prevede la costruzione di un impianto di regolazione, grande più di due campi da calcio, in un’importante area agricola costiera, che sarebbe espropriata e messa a rischio in termini ambientali. A Bergeggi e nei Comuni del Golfo, invece la preoccupazione riguarda la tutela ambientale dell’area Marina protetta (sito di interesse comunitario) e della Riserva naturale, localizzata poco distante dal punto in cui verrebbe posizionato il rigassificatore. Il metodo utilizzato fino ad oggi dal Commissario Toti, senza alcuna condivisione delle scelte, non regge più”.

Nel frattempo è in programma mercoledì alle 14.30 la manifestazione contro il rigassificatore. Diverse le associazioni che hanno aderito. Tra queste anche ARCI Savona oggi ha dichiarato la propria presenza: “Un progetto calato dall’alto, senza un confronto preventivo col territorio e i suoi cittadini, che prevede un’ opera che, in caso di incidente, essendo peraltro il rigassificatore posto a poca distanza dalla costa, potrebbe provocare un vero e proprio disastro. Un’opera peraltro che condannerebbe il nostro territorio ad essere asservito per un ulteriore ventennio alla produzione di energia da fonti fossili. Ci auguriamo una forte partecipazione al presidio e che la voce dei cittadini venga ascoltata dai decisori, in primo luogo il presidente della Regione”.

Anche Rifondazione Comunista aderisce: “Un progetto pericoloso, a ridosso della costa, che in caso di incidente potrebbe provocare un vero e proprio disastro, nonché ambientalmente ed economicamente insostenibile, condannando per un ulteriore ventennio il nostro territorio ad essere assoggettato a produzione energetica da fonti fossili, peraltro con costi molto maggiori rispetto al gas trasportato coi normali gasdotti. Ci auguriamo che i cittadini del comprensorio facciano sentire la propria voce per impedire questo ulteriore scempio sul nostro territorio”.