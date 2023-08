Rigassificatore, a fine agosto incontro tra sindaci e Snam: “Confronto sul tracciato”

Savona/Vado Ligure. “Abbiamo riferito ai sindaci dell’incontro con il ministero dell’ambiente e della nostra disponibilità di elaborare un accordo di programma. Dall’ultima settimana di agosto inizieranno gli incontri bilaterali tra i Comuni con Snam e Rina per fare le loro osservazioni ed eventuali migliorie“. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al termine del secondo incontro con i sindaci per il rigassificatore al largo di Savona e Vado Ligure. L’impianto sarà situato a 4 km dalla costa dal 2026 e rimarrà in Liguria per 17 anni.

Ancora non si conoscono i dettagli del progetto, Toti ha anticipato oggi che verranno posizionati 3-4 km di tubi nuovi e saranno sostituiti alcuni tubi esistenti.

L’oggetto del confronto con i sindaci sarà il tracciato del metanodotto: “Se quanto previsto da Snam impatta con progetti presenti o futuri dei Comuni e a limitarne l’efficacia – ha spiegato Toti – si può pensare a una soluzione alternativa”.

Da lunedì partirà l’iter: “Entro duecento giorni – ha aggiunto Toti – porterà all’approvazione comprese tutte le normative di sicurezza e le valutazioni di impatto ambientale”. Dalla prossima settimana incomincerà anche a lavorare la struttura commissariale.

Il commissario Toti e il ministro Giliberto Pichetto Fratin, durante l’incontro di lunedì, hanno convenuto di lavorare insieme per un accordo di programma che coinvolga tutti i Comuni interessati: “L’accordo di programma dovrà contenere tutte le opere di accompagnamento necessarie e gli investimenti utili a valorizzare il territorio, tutti aspetti che già nelle prossime ore discuteremo direttamente con i sindaci”.

La decisione ha scatenato alcune polemiche: la minoranza regionale e il segretario provinciale della Cgil hanno manifestato perplessità sull’impianto e evidenziato che sarebbe a meno di 3 km da Savona.