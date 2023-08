Rezzoaglio e Borzonasca, cambia il pediatra: ecco gli orari e i giorni di visita

Borzonasca e Rezzoaglio. Dopo il trasferimento dell’attività convenzionale della dottoressa Maria Chiara Gallo, quale pediatra di libera scelta attualmente convenzionata per i Comuni di Rezzoaglio e Borzonasca, da lunedì 11 settembre 2023 e in attesa delle procedure per la zona carente, gli assistiti della dottoressa Gallo saranno presi in carico automaticamente dal dottor Emanuele Medone.

Medone è raggiungibile al numero di cellulare 353 4073455 e riceverà nei medesimi studi della dottoressa Gallo, nei seguenti giorni e orari:

Studio di Rezzoaglio (c/o Polo Asl 4, via Provinciale, 47):

Lunedì, dalle ore 12.00 alle 13.30;

Mercoledì, dalle ore 9.00 alle 10.00;

Giovedì, dalle ore 14.00 alle 15.30.

Studio di Borzonasca (c/o Polo Asl 4, via Roma, 4):

Martedì, dalle ore 15.30 alle 19.00, e giovedì, dalle ore 12.00 alle 13.00.

Studio di Cogorno (corso IV Novembre, 41):

Lunedì, dalle ore 15.30 alle 18.00;

Mercoledì, dalle ore 11.00 alle 13.30;

Giovedì, dalle ore 17.30 alle 19.00;

Venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.30.

L’ufficio Medicina di base di Chiavari (0185/329420) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.