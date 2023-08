Regione Liguria, approvato il Priimt: 34,5 miliardi di opere per ridurre la mobilità privata del 3%

Genova. Valgono oltre 34,5 miliardi di euro le opere e gli interventi previsti dal piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (Priimt) approvato oggi in Consiglio regionale a tre anni dall’inizio dell’iter. Si tratta di un documento strategico di indirizzo e coordinamento regionale che fissa le azioni da realizzare entro il 2030 e quelle previste oltre il 2030, per un totale di 147 interventi nel senso più ampio del termine. Tra queste, sono 68 le opere cosiddette invarianti, arrivate cioè a un tale avanzamento amministrativo da prevederne la realizzazione indipendentemente dall’attuazione del Priimt: il loro valore è di 22,14 miliardi.

La voce più consistente riguarda le opere ferroviarie, quasi 12,7 miliardi di euro. Per le opere autostradali sono previsti quasi 11,9 miliardi, altri 3,3 per le altre opere stradali. In ambito portuale gli investimenti superano i 4 miliardi. Altri 1,1 miliardi serviranno al trasporto pubblico locale, 187 milioni alla mobilità ciclabile, 20 milioni alle opere aeroportuali.

Per quanto riguarda il territorio genovese sono inclusi anzitutto il Terzo Valico (6,2 miliardi, completamento entro il 2025), il potenziamento del nodo ferroviario di Genova e la riattivazione della linea del Campasso (oltre 800 milioni, entro il 2025), la nuova fermata di Aeroporto-Erzelli e il revamping di Sestri Ponente (70 milioni, entro il 2025).

Sul fronte del trasporto pubblico la novità è il prolungamento della metropolitana Dinegro-Fiumara (590 milioni), considerato raggiungibile entro il 2030, mentre non compare l’ipotesi di estensione fino all’ospedale San Martino. Assodati invece il prolungamento fino a Canepari (27,2 milioni) e Pallavicini (64 milioni), il secondo lotto di Martinez (20,6 milioni), gli assi di forza (471 milioni), lo Skymetro (400 milioni). Ci sono anche 20 milioni per la riqualificazione della ferrovia Genova-Casella.

L’elenco delle opere stradali per la provincia di Genova comprende il nuovo viadotto di accesso al terminal Psa di Pra’ (17,5 milioni, completamento previsto entro il 2025), mentre scavalcano l’orizzonte del 2030 la Gronda (4,2 miliardi), il tunnel della Fontanabuona (310 milioni), il tunnel subportuale di Genova (700 milioni), le viabilità di sponda del Polcevera (27,7 milioni entro il 2025), il nodo di San Benigno (30 milioni entro il 2025), le varianti alla statale della Val Trebbia (56,5 milioni entro il 2025).

L’obiettivo del piano è “potenziare il sistema delle infrastrutture liguri, in particolare per quanto riguarda le situazioni di criticità, realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e di merci e rendere più efficiente l’impegno economico del trasporto pubblico regionale e locale”.

Ma quali sono i risultati attesi dall’attuazione del piano? Il documento prevede entro il 2030 un passaggio dello share di mobilità privata dal 76,3% al 73,22%, mentre la mobilità collettiva passerebbe dal 23,8% al 26,78%. Entro il 2030 ci si attende un incremento delle velocità medie del 14%, un calo del tempo perso medio sulla rete del 60%,un incremento della velocità media del 19%. Concentrandosi sul trasporto pubblico ferroviario, spiccano l’aumento del 61% del numero di viaggi e la riduzione del 25,1% dei tempi di spostamento con aumento del 23,6% della velocità del viaggio.

“Il piano regionale è il grande affresco per le infrastrutture, materiali e immateriali, per la Liguria dei futuro – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – grandi opere che hanno come obiettivo rendere il movimento di merci e persone, in una terra complessa e delicata come la Liguria, sempre più efficiente: un traguardo di alto profilo per una regione che di movimento deve vivere sempre di più, vista l’importanza che la logistica, i collegamenti e il turismo hanno già oggi per l’economia del nostro territorio, e che avranno sempre più in futuro. Un progetto frutto di un confronto lungo e dettagliato con i territori, che mira a una integrazione sempre più stretta ed efficiente, con una attenzione particolare all’incentivazione del trasporto pubblico”.

“Finalmente, dopo 30 anni, la Liguria si dota di una pianificazione definita e coerente per il proprio sviluppo infrastrutturale – commenta l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Si tratta di uno strumento fondamentale anche per accedere a finanziamenti nazionali ed europei per le grandi opere: ogni singolo intervento presente nel piano è stato inserito dopo una approfondita analisi della domanda di mobilità del sistema, delle previsioni, delle prospettive, dei risultati attesi e quindi della oggettiva necessità dell’opera. Il Priimt è quindi un piano integrato che risponde a tutte le necessità del territorio ed è costruito concentrandosi sul sistema nel suo complesso, analizzando e tenendo conto delle esigenze e delle prospettive del trasporto pubblico e privato, di quello su gomma come di quello su ferro”.

“Il piano prevede una serie di importanti interventi alla rete ferroviaria – spiega l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori -, con realizzazione di nuove opere e ammodernamento delle linee esistenti, e allo stesso tempo, prevede l’applicazione del servizio cadenzato previsto dal Piano di Bacino del trasporto pubblico locale ferroviario regionale: entro il 2030 si prevede un incremento dell’utilizzo dei mezzi ferroviari pari a ben il 61% rispetto a oggi e le opere previste nel piano porteranno, secondo le stime, a incremento della velocità di viaggio del 23%, e a una conseguente riduzione dei tempi di viaggio del 25%, per una mobilità sempre più funzionale alle esigenze di pendolari e turisti”.

“Dopo otto anni di governo, Toti presenta il conto delle infrastrutture necessarie, per un totale di 34 miliardi, ma con molti ritardi e pochi progetti realizzati – critica il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi -. Siamo di nuovo alle annunciazioni e a poche realizzazioni. Nel documento si mettono in fila una serie di infrastrutture necessarie ma la fotografia segnala l’immobilismo di questi anni della Regione, che non è riuscita a liberare la Liguria dall’isolamento in cui versa da tempo, e rappresenta la carenza di visione e strategia negli interventi necessari per agevolare la mobilità: dalle infrastrutture stradali e autostradali, alle opere ferroviarie, alla logistica, ai sistemi di trasporto pubblico. Nella strategia regionale manca un piano per la riduzione del traffico privato che nei prossimi anni è minima, così come è minima la crescita del trasporto pubblico. Non c’è quasi nulla sugli abbonamenti unici regionali, sull’integrazione treno bus, sull’intermodalità, che invece costituiscono un elemento essenziale in una strategia dell’accesso alla mobilità pubblica. C’è uno scarto molto forte tra quello che si annuncia e quello che si fa: si annuncia tanto e si fa molto poco. Verificheremo se le opere indispensabili per la Regione verranno realizzate e se i progetti sbloccati: ad oggi il piano è un’ennesima promessa, senza concretezza”.

Il caso di Riva Trigoso

“La nuova viabilità alternativa di Riva Trigoso, per liberarla dal traffico pesante, è fondamentale per il Tigullio e per rinsaldare il polo industriale di Fincantieri e Arinox, ma non risulta nel piano strategico della Regione – accusa il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Il Priimt serve per ottenere finanziamenti necessari, e stupisce che la giunta, dopo aver stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Sestri Levante Arinox, Fincantieri e Rfi per progettare l’opera e reperire gli investimenti, si sia dimenticata di inserirla nel piano con il rischio di perdere occasioni per in tempi rapidi”.

“Sostenere che questa amministrazione abbia dimenticato il tema della nuova viabilità di Riva Trigoso è semplicemente assurdo: è stata proprio la giunta Toti a sottoscrivere il protocollo d’intesa con il Comune di Sestri Levante, Arinox, Fincantieri e RFI per realizzare la viabilità alternativa in quell’area e dare, finalmente, nuove prospettive per lo sviluppo e la mobilità di un’area strategica per l’industria della nostra regione, dopo anni di attesa – replica l’assessore Giacomo Giampedrone -. L’opposizione dovrebbe sapere che nel 2020, quando è iniziato il percorso che ha portato oggi il Priimt in aula, non esisteva il protocollo per Riva Trigoso, e siccome l’intero Priimt è stato sottoposto a Vas – Valutazione ambientale strategica prima di poter arrivare in aula oggi, inserire quella specifica operazione nel piano avrebbe significato dover ripetere tutto il procedimento di Vas, e quindi tornare indietro di almeno 3 anni. Ma non solo: per rientrare all’interno del Priimt un’opera deve essere dotata di adeguata progettualità. Ovviamente si tratta di un’opera strategica e di grande rilevanza, che naturalmente rientrerà nel Priimt, con una Vas dedicata una volta che la progettualità sarà pronta. È necessario inoltre ricordare che il Priimt non è un monolite rigido, ma è un piano in continua evoluzione: lo dimostrano le integrazioni fatte, nei mesi scorsi, per l’area del savonese”.