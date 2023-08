Rapina un poliziotto e scappa con la sua moto, nella fuga si schianta e muore: ieri aveva picchiato due medici in ospedale

Liguria. Rapina un poliziotto minacciandolo con un coltello da cucina, scappa con la sua moto, poi nella fuga si schianta e muore. E’ successo oggi pomeriggio tra Ceriale (nel savonese, dove è avvenuta la rapina) e Vessalico (in valle Arroscia, dove è terminata tragicamente la corsa).

Secondo quanto accertato, la vittima, un ragazzo di 23 anni, residente a Torino, ieri, aveva picchiato due medici del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’uomo derubato, invece, è un poliziotto di Cuneo che si trovava nella riviera di ponente in vacanza.

Come riportato da Riviera24, l’incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 453 della valle Arroscia. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo ed è caduto sull’asfalto. Vani i tentativi di rianimazione: per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando, dopo l’aggressione al nosocomio pietrese, il giovane ha rubato una moto a Loano. La polizia locale di Ceriale, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie alla descrizione dell’individuo (con molti tatuaggi e in moto senza casco), è riuscita a risalire all’autore del gesto e all’abitazione nella quale si trovava.

Così questa mattina, intorno alle 13, gli agenti arrivano sul posto e mentre si trovano nei dintorni del palazzo, il giovane esce sul balcone iniziando a urlare e lanciare oggetti sulla strada contro le auto in circolazione (danneggia il parabrezza di una macchina di servizio della municapale). All’improvviso prende un grosso coltello da cucina e inizia a brandirlo, poi sempre armato, scende in strada, dove si scatena il panico tra i passanti che si allontanano.

A questo punto, il 23enne scappa a piedi e dopo il fallimentare tentativo di fuggire su un’auto, rapina un poliziotto minacciandolo con il coltello, gli ruba la moto e si allontana in direzione Campochiesa. Prima inseguito a piedi, poi con le auto, il giovane riesce a far perdere le proprie tracce fino al tragico schianto.

Nel frattempo alcuni agenti rimasti nei pressi della sua abitazione si sono accorti che aveva lasciato aperto il gas e, chiamando la proprietaria di casa, sono riusciti a scongiurare il peggio.