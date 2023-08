Rapallo Pallanuoto: in porta confermata Serena Caso

Rapallo. Ancora conferme per il Rapallo Pallanuoto: è il turno del portiere Serena Caso. Classe 2004, fresca di nomina come miglior portiere alle finali nazionali under 20 dello scorso 11 agosto.

“Serena si appresta a giocare la sua terza stagione con il RPN – esordisce il presidente Enrico Antonucci -. Seppur giovanissima ha già dimostrato il suo valore e il suo attaccamento ai nostri colori. Abbiamo puntato su di lei dandole fiducia e ci ha pienamente ripagato dentro e fuori dall’acqua. È destinata a confermarsi a livelli sempre più alti, siamo molto contenti di poter continuare insieme”.

Dopo la cavalcata vincente in A2, e il primo anno in massima serie, Serena Caso è attesa da un’altra stagione all’insegna di grandi cambiamenti come racconta lei stesa: “Sono contenta di continuare la mia avventura in gialloblù, sono impaziente di ritrovare le mie vecchie compagne e conoscere le nuove arrivate. Per me sarà un anno di grandi cambiamenti, mi trasferirò a Recco per portare avanti il doppio impegno tra vasca e università. Non sarà facile ma sono caparbia e farò il massimo per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata, il lavoro non mi spaventa e posso contare sull’aiuto della mia squadra. Potrò allenarmi quotidianamente con atlete di altissimo livello, a differenza delle scorse stagioni in cui ero costretta a pendolare tra La Spezia e Rapallo, sono convinta che questo sarà un valore aggiunto alla mia crescita e spero di poter dare un contributo sempre maggiore alla causa del RPN”.

Ad affiancare Caso tra i pali, ci sarà un’altra giovanissima classe 2005, Ludovica Pizzimbone. Approccia alla pallanuoto seguendo le orme del papà, dopo gli inizi in Sud Africa, dove ha vissuto per diversi anni, al rientro in Italia ha giocato con l’ US Locatelli prima e con la RN Imperia nella passata stagione. Accolta con queste parole dal presidente: “Ludovica è un altro profilo molto giovane, un innesto fatto in ottica futura, visti gli ampi margini di crescita, ma siamo ceti che sarà un valido aiuto già nell’immediato. Si approccia a questa nuova avventura con grande entusiasmo e volontà di migliorarsi, doti che riteniamo fondamentali e ricerchiamo nelle nostre atlete, il resto viene con il lavoro quotidiano. Le do il benvenuto a nome tutto il Rapallo”.

La nuova arrivata Ludovica Pizzimbone si presenta con queste parole: “Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza indossando la calottina gialla e blu. So che sarà dura ma posso contare sull’aiuto delle mie nuove compagne e dello staff tecnico e sono pronta a dare il massimo”.

Serena Caso e Ludovica Pizzimbone saranno quindi le tenutarie delle calottine rosse a disposizione di coach Antonucci nella prossima stagione agonistica.