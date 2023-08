Rapallo Pallanuoto, dal Bogliasco arriva l’attaccante Giulia Lombella

Rapallo. Milanese d’origine, ligure d’adozione, classe 2004, Giulia Lombella è una nuova giocatrice del Rapallo Pallanuoto.

Dopo gli inizi nel Nuoto Club Milano Giulia si trasferisce, praticamente bambina, al Bogliasco 1951. Con la compagine levantina ha fatto tutta la trafila delle squadre giovanili fino all’esordio in prima squadra, maturando una buona esperienza a dispetto della giovane età.

Ad accogliere l’attaccante lombarda è coach Luca Antonucci: “Giulia è una ragazza che conosco bene, la seguo da tempo e finalmente si sono create le condizioni giuste per portarla da noi. Atleta che va ad aggiungersi al folto gruppo di giovanissime della nostra squadra, un innesto in linea con il progetto di ringiovanimento della nostra rosa. È un attaccante molto duttile, giovane e di grande prospettiva, che ha raggiunto ottimi risultati in campo giovanile ed una buona esperienza in prima squadra con il Bogliasco. Sono molto felice quindi di accogliere tra noi Giulia e le do il benvenuta a nome di tutto il RPN”.

Giulia ha deciso di continuare la sua permanenza in Liguria sposando il progetto della compagine di patron Antonucci che le dà il suo personale benvenuto con queste parole: “La Lombella rappresenta la tipologia di atleta che incarna il nuovo corso del Rapallo, giovane e valida, ma soprattutto motivata ed entusiasta di entrare a far parte della nostra famiglia, sono certo che con queste premesse Giulia darà un contributo importante per la sua e la nostra crescita. Ben arrivata”.

Entusiasmo e motivazione che traspirano dalle prime parole da gialloblù di Giulia Lombella: “Dopo Bogliasco ho scelto Rapallo perché società e allenatore mi hanno voluto fortemente. Non vedo l’ora di cominciare, mi piace sia la squadra che il progetto societario. Sono convinta che sarà una grande opportunità per la mia crescita e darò tutta me stessa per aiutare la squadra. Detto questo sono impaziente di iniziare questa nuova avventura in gialloblù”.