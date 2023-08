Rapallo Pallanuoto, ancora conferme importanti: Ursula Gitto e Nicole Zanetta

Rapallo. Dopo le conferme di Bianconi e Marcialis, patron Antonucci annuncia la permanenza di altre due pedine fondamentali per lo scacchiere RPN.

“Nel segno della continuità il capitano Ursula Gitto e la canterana Nicole Zanetta, difenderanno ancora i colori del Rapallo Pallanuoto nella prossima stagione agonistica – spiega -. Parliamo di due ragazze che in modo diverso incarnano al meglio il dna della nostra società. Nicole è un prodotto del nostro vivaio, nata e cresciuta nella nostra società, che oltre ad essere una giocatrice di prim’ordine sta portando avanti in modo egregio il progetto con le giovanili, dimostrando di possedere ottime qualità anche in veste di allenatrice. Ursula è il nostro capitano, attaccante mancino dotata di eccellenti qualità tecniche, ma soprattutto una ragazza straordinaria che ha dimostrato grande attaccamento al mondo RPN, fungendo da ponte tra il vecchio e il nuovo corso della nostra squadra. Un grazie di cuore alle ragazze, la cui conferma non è mai stata in dubbio e che noi riteniamo fondamentale nel perseguire i nostri obiettivi futuri”.

Il capitano, fresca medaglia d’argento ai Mondiali Master in Giappone, esprime così il proprio pensiero: “Dopo una magica e storica promozione, seguita da una stagione andata oltre le aspettative, questo sarà l’anno della riconferma. Le piccole ed esordienti del gruppo sono cresciute e conoscono meglio la Serie A1, il mercato ha portato tanti nuovi innesti, anche da fuori Italia, tutte molto giovani, con cui non vedo l’ora di confrontarmi e scendere in acqua. Io e le altre veterane cercheremo di trasmettere alle più giivani tutta la nostra esperienza per provare a migliorarci ancora. Non vedo l’ora di continuare ad essere il capitano di questa squadra”.

Anche Nicole Zanetta si dice impaziente di ritornare in vasca: ”Manca poco alla ripresa degli allenamenti; non vedo l’ora di iniziare, di conoscere le nuove compagne e di ritrovare quelle già presenti l’anno scorso. Rapallo è casa mia ed è sempre bello giocare a casa, credo che la società abbia fatto un buon lavoro, ci siamo rinforzati e vogliamo fare bene!”.

Ursula Gitto e Nicole Zanetta sono altre due tessere importanti del mosaico Rapallo Pallanuoto, anche dalle loro parole traspira entusiasmo e volontà di far bene nell’ormai imminente stagione agonistica 2023/2024.