Rapallo, nuovo pediatra entra in ruolo: dall’11 settembre possibile scegliere nuovo medico

Genova. Asl4 comunica che, da lunedì 11 settembre 2023, la dottoressa Bruna Cammarata terminerà l’incarico provvisorio di Assistenza pediatrica nel Comune di Rapallo, a seguito della copertura definitiva della zona carente.

Pertanto, a partire dall’11 settembre “i genitori degli assistiti attualmente in carico alla dottoressa Cammarata sono invitati a contattare gli uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 14 (tel. 0185/683695 – 0185/683221 – email: ansanitrap@asl4.liguria.it) per provvedere alla scelta di un nuovo medico, indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica”.

Gli uffici distrettuali di Chiavari, contattabili al numero 0185/329420, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.