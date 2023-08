Rapallo: il Circolo operatori riapre dopo la pandemia, presto il rinnovo del direttivo

Rapallo. Il Cor di Rapallo si appresta a riprendere la propria attività dopo lo stop dovuto alla pandemia. Le basi della ripartenza sono state gettate in occasione di una riunione operativa svoltasi, in questi giorni, presso la sede storica della società Aurora, fondata nel 1910. A breve, il circolo che riunisce gli operatori economici della città del Tigullio procederà con il rinnovo del direttivo e la designazione del nuovo presidente.

Tre i nomi papabili, quelli Roberta Queirolo, Santino Politi e Massimo Fazzini: a prescindere da chi sarà, le questioni prioritarie sul tavolo del nuovo presidente saranno la viabilità e il progetto di insediamento, anche a Rapallo, di un punto vendita Esselunga. Tra gli altri obiettivi del Cor, naturalmente, anche la promozione territoriale attraverso la ripresa delle manifestazioni, a cominciare da un serata musicale, già in cantiere, per ricordare la compianta socia Franca Noberini, titolare della storica “Casa del Disco”.

“La ripartenza del Cor è un’ottima notizia per Rapallo, perché la città ha bisogno della vitalità e degli stimoli che vengono dal suo tessuto commerciale. Come Confesercenti non possiamo che augurare buon lavoro al prossimo direttivo e offrire la nostra piena collaborazione”, commenta Enrico Castagnone, vicepresidente provinciale dell’associazione, con delega al Tigullio.