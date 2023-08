Rapallo, approvato il progetto definitivo per la piscina del Poggiolino

Rapallo. Questa mattina la giunta ha approvato il progetto definitivo per i lavori di consolidamento strutturale, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico del centro natatorio comunale.

Così come annunciato a marzo, l’intervento alla piscina era stato inserito nel programma triennale del Fondo Strategico Regionale 2023/2025.

“Un altro tassello importante per la pratica sportiva nella nostra Città e per la piscina del Poggiolino, frequentata da tanti sportivi, amatori e sede delle prestigiose Rapallo Nuoto e Rapallo Pallanuoto. Un intervento atteso da tempo che va a implementare le tantissime opere fatte in favore del patrimonio comunale”, commentano dall’amministrazione comunale.