Ragazza di 20 anni investita da un’auto tra Chiavari e Lavagna, è grave al San Martino

Chiavari. Grave incidente ieri sera in corso De Michiel, sul ponte che collega Chiavari e Lavagna. Una ragazza di 20 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Cogorno e l’automedica del 118 del Tigullio.

La giovane ha riportato un importante trauma cranico ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. È sempre rimasta cosciente e non sarebbe perciò in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri.