Genova. Via libera da parte di Regione Liguria per il progetto di ampliamento del punto vendita Coop di piazzale Bligny, nel cuore della Val Bisagno, un progetto che prevede praticamente un raddoppio degli spazi commerciali con la predisposizione di oltre 500 parcheggi pertinenziali. Il tutto negli spazi, oggi in disuso, dell’ex officina Guglielmetti, acquistati da Talea nel 2010 e che saranno sfruttati in questa operazione per 15mila metri quadrati.

Il dispositivo approvato da Regione Liguria da quindi parere favorevole, avendo in precedenza stabilito che il progetto non deve passare dalla valutazione di impatto ambientale. Il prossimo step dovrebbe essere il rilascio dell’autorizzazione commerciale, da parte del Comune di Genova, per l’apertura della grande struttura di vendita.

Il progetto – come anticipato da Genova24 nel marzo del 2022 – cuba quasi 23 milioni di euro, tra ristrutturazioni, nuove costruzioni, progettazioni e messe in funzione, prevede l’ampliamento di quasi 4000 metri quadrati della superficie totale di vendita, che, aggiunti a quelli oggi esistenti (poco più che 5 mila), porteranno ad un totale di 9340 metri quadrati. Di questi 2500 saranno della Coop e 1500 di un nuovo store ancora da destinarsi. Resteranno invariati gli spazi espositivi di Scarpamondo e Upim, mentre cresceranno gli spazi per i negozi di vicinato, che avranno a disposizione 2600 metri quadrati per circa 21 diverse attività (oggi sono 9).

La partita più rilevante, però, sarà quella dei parcheggi, soprattutto per le ricadute sul quartiere limitrofo: in totale il nuovo centro sarà dotato di 525 posti auto e 33 posti moto pertinenziali e di 92 posti auto pubblici, rispetto ai circa 260 oggi presenti. I posti pubblici, stando agli accordi, dovrebbero comporre un nuovo parcheggio di interscambio il cui accesso sul tetto degli edifici dove sarà collocato avverrà attraverso una nuova rampa costruita da via Terpi e per via Lungo Bisagno Dalmazia con un passaggio negli spazi pedonali e distributivi pubblici interni del centro o, anche in orari di chiusura del centro, attraverso percorsi e ascensori esterni dedicati.

Nel progetto è inoltre prevista l’eliminazione di tutte le recinzioni perimetrali su piazzale Bligny e Lungobisagno Dalmazia per permettere maggior fruibilità dello spazio esterno ed integrazione con gli spazi interni. Dai primi rendering si evince che la nuova struttura darà grande rilievo architettonico agli ampi spazi e al verde, con la messa a dimora di alcune non meglio precisate decine di alberi ad alto fusto. Nell’intervento saranno inoltre adeguate le tombinature di due rivi minori che drenano le acque del versante e le convogliano nel Torrente Bisagno, attualmente rispettivamente in corrispondenza di Piazzale Bligny e dell’area di distacco tra gli edifici dei due settori, mediante il rifacimento delle stesse con condotte adeguate alle portate calcolate.

Nuovo centro commerciale Val Bisagno

Secondo le previsioni l’ampliamento della Coop Valbisagno porterà ad un maggiore flusso di traffico: le prime stime allegate al progetto a pieno regime l’ampliamento della struttura dovrebbe generare il 10% in più di traffico in entrata e uscita dal centro commerciale, per un totale di 415 vetture all’ora (media calcolata nell’ora di punta del sabato, giorno di maggior afflusso), a cui si aggiungono una trentina di auto movimentate dal parcheggio di interscambio.