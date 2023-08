Quinto: mandato via di casa per aver minacciato il coinquilino, lo aspetta in strada e lo prende a pugni

Genova. Intervento delle volanti della polizia ieri sera in via Fabio Filzi a Quinto. La chiamata è arrivata per un’aggressione. Arrivati sul posto i poliziotti delle volanti hanno visto un giovane sanguinante che era stato appena colpito con un pugno sul naso.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, un giovane di 21 anni, a colpirlo sarebbe stato il suo ex coinquilino, un ragazzo di 25 anni con problemi psichiatrici. La convivenza fra i due era diventata difficile e la sera prima il 21enne, dopo essere stato minacciato, lo aveva mandato via di casa.

Secondo quando emerso l’aggressore, che avrebbe problemi psichiatrici, lo ha atteso in strada per per poi colpirlo e fuggire.

All’arrivo della polizia il 25enne si era dileguato. Rischia una denuncia per minacce e lesioni. La vittima è stata soccorsa dalla croce verde di Quarto e portata all’ospedale San Martino in codice giallo. Indagini in corso.