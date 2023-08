Protesta dei cittadini del Molo contro il degrado attorno all’ex Massoero: “Siamo la latrina di Genova”

Genova. A distanza di un’estate i cittadini del Molo tornano a protestare contro il degrado nella zona. Se nel 2022 il problema era quello dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in queste settimane i comitati di residenti hanno lanciato vari appelli al Comune per la situazione attorno al “nuovo” Massoero.

Dopo il trasferimento, nel settembre scorso, del centro accoglienza migranti, il Comune a dicembre ha aperto all’interno dell’ex rifugio per senza tetto un “Centro servizi per le povertà” con tanto di mensa e lavanderia e l’obbiettivo annunciato di riqualificare la zona.

La situazione, però, è addirittura peggiorata secondo quanto spiegato dalla portavoce del comitato dei residenti, Barbara Perra, già anima delle proteste della scorsa estate. “Ci siamo rivolti al Comune nei giorni scorsi ma non abbiamo avuto alcuna risposta, allora abbiamo scritto una lettera al sindaco Marco Bucci, oggi avremo un incontro e vedremo se sarà soddisfacente”, spiega.

I cittadini, in particolare, lamentano la presenza di persone che espletano i propri bisogni nei vicoli del quartiere attorno a Porta Siberia – zona peraltro di interesse turistico -, altre che si gettano a terra a dormire, per strada, spesso in stato di ubriachezza o semplicemente spossate, in attesa del pasto che viene distribuito nel centro servizi.

Nella lettera si parla anche di episodi di spaccio di droga, di stupefacente nascosto nei vasi, probabilmente per essere spacciata al porto antico. “Il nostro quartiere sta diventando la latrina di Genova”, recita la lettera.

Quest’oggi ci sarà un incontro con l’amministrazione. I residenti hanno preparato alcuni striscioni di protesta. Tra le criticità denunciate, comunque, non solo il degrado attorno all’ex Massoero. Si parla anche dell’eccessiva diffusione dei dehors dei locali, dell’inquinamento dai fumi delle navi in porto, della presenza di ratti e della musica ad alto volume che proviene anche a tarda notte dal vicino porto antico.