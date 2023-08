Processo Qui! Group, Codacons parte civile nel processo: “Aperte le adesioni per chiedere i danni”

Genova. Dopo che la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 30 indagati per il crack di Qui! Group, la società di buoni pasto fondata da Gregorio Fogliani e fallita con un passivo di 600 milioni di euro, il Codacons lancia un’iniziativa per tutelare tutti coloro che hanno subito un danno finanziario patrimoniale legato alla vicenda: per loro, infatti, si apre ora la possibilità di costituirsi parte civile tramite l’assistenza dei legali dell’Associazione, per recuperare il danno subito. A tal proposito si ricorda che a suo tempo la Procura ha proceduto al sequestro preventivo su conti, immobili e disponibilità finanziarie per 80 milioni di euro su cui ci si potrà rivalere.

Nelle circa 800 pagine contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, ai trenta indagati sono stati contestati ben 219 reati, tra cui bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata, autoriciclaggio e falso in bilancio. Sono circa trenta le società coinvolte, di cui quindici fallite, la maggior parte genovesi. Oltre che per il fondatore di Qui! Group il processo è stato chiesto per amministratori, sindaci e revisori contabili delle trenta società.

All’iniziativa dell’Associazione possono aderire privati in proprio, quali titolari di ditte individuali o di piccole società che si siano o meno inserite nella procedura fallimentare: il Codacons assisterà i soggetti che hanno necessità di tutela legale nella costituzione in giudizio, che dovrà necessariamente avvenire in occasione della prima udienza prevista il 6 ottobre 2023 dinnanzi al Giudice dell’udienza preliminare di Genova, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito da parte dei numerosi imputati – se condannati – al termine del processo penale.

Anche il Codacons si costituirà a sua volta parte civile in proprio come Associazione di consumatori, essendo già stata individuata dalla Procura come persona offesa nel procedimento penale.