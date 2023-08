Processo Morandi: Castellucci e gli altri, solo 22 imputati su 58 si faranno interrogare a partire da settembre

Genova. Ci sono alcuni ‘big’ e altri in posizione decisamente defilata, ma dei 58 imputati per il crollo del ponte Morandi solo 22 si faranno interrogare in aula a partire da metà settembre per difendersi dall’accusa di non aver impedito, ognuno con diversi gradi di responsabilità e ruoli specifici, che il ponte crollasse uccidendo 43 persone.

Gli interrogatori più attesi sono senza dubbio dell’ex ad di Autostrade per l’Italia e Atlantia Giovanni Castellucci e quello del numero tre di Aspi, Michele Donferri Mitelli mentre ha scelto di non sottoporsi all’esame dei pm Paolo Berti, anche lui ai vertici di Aspi. Si farà interrogare anche l’ex amministratore delegato di Spea, la società controllata di autostrade che doveva occuparsi della manutenzione del ponte Antonino Galatà. I loro interrogatori e il controesame dei loro legali sono destinati a durare parecchie udienze.

Giovanni Castellucci in particolare è ad oggi uno degli imputati più assidui in aula. Ha al suo servizio uno studio legale con quattro avvocati che si alternano. Non ha mai voluto rilasciare interviste ai giornalisti ma tramite un suo personale ufficio stampa ha, qua e la’, fatto recapitare ai cronisti la sua posizione circa le accuse che gli sono rivolte. Non ha mai voluto chiedere scusa ai parenti delle vittime perché sarebbe (così disse nella conferenza stampa tenutasi qualche giorno dopo il crollo) un’ammissione di responsabilità ma aveva espresso una meno compromettevole ‘vicinanza’. Quando al processo ha provato a stringere la mano di Egle Possetti, portavoce del comitato dei parenti dei 43 morti, lei dignitosamente, ha detto ‘No grazie”.

Gli altri nomi non sono noti ai più, ma qui abbiamo scelto di elencarli. Hanno infatti deciso di chiarire in contraddittorio la loro posizione anche Claudio Bandini, responsabile dell’ufficio di ASPI Service Tecnico-Progettuale, Mario Bergamo, responsabile dell’ufficio di ASPI denominato Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio, Antonio Brencich, esperto chiamato dal CTA per progetto retrofitting, Salvatore Buonaccorso membro interno e componente della commissione relatrice Cta, Gabriele Camomilla, responsabile degli uffici di Autostrade e poi di ASPI a lungo responsabile manutenzione (poi sostituito da Donferri), Maurizio Ceneri, responsabile dell’ufficio di SPEA denominato Collaudi e Controlli non distruttivi, Pierluigi Ceseri, responsabile Direzione Generale Area Tecnica dal 20.10.1995 al 28.4.1998 e poi dal 20.4.2000, Vincenzo Cinelli, responsabile dell’ufficio del Mit Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, dal 9.9.2017, Vittorio Coletta, responsabile struttura vigilanza di Anas e poi del Mit dal 2000 al 2017 (poi sostituito da Cinelli), Emanuele De Angelis, responsabile della progettazione per conto di SPEA dell’intervento di retrofitting, Roberto Ferrazza, dirigente del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria e, in quanto tale, presidente del CTA, Lucio Ferretti, responsabile dell’ufficio di SPEA denominato Ufficio Strutture; responsabile dell’ufficio di SPEA denominato Opere d’arte, Michele Franzese, responsabile dell’ufficio di ANAS denominato Area attività ispettive dell’Ispettorato vigilanza concessioni autostradali; responsabile dell’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato Divisione 1 della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Massimiliano Giacobbi, Spea, direttore tecnico e responsabile integrazione prestazioni specialistiche, per conto di SPEA, dell’intervento di retrofitting, Giovanni Proietti, responsabile dell’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato Divisione 4 della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Massimo Meliani (ASPI), responsabile Opere d’Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico; responsabile dell’ufficio di ASPI denominato Opere d’Arte Nord, Giunti e Gallerie; responsabile dell’ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato Tecnica, Riccardo Mollo, Aspi, Giuseppe Sisca, membro interno del CTA e Marco Vezil, responsabile dell’ufficio di SPEA denominato Sorveglianza UTSA 1° Tronco.

L’accusa ha deciso di partire dal gruppo che nella memoria iniziale depositata dal pm Massimo Terrile viene chiamato ‘conoscitori del progetto’ inteso come il progetto di retrofitting sugli stralli delle pile 9 e 10 che, se fosse stato predisposto per tempo avrebbe impedito il crollo e la morte di 43 persone. Tra loro ci sono i progettisti Giacobbi e De Angelis e con loro Ferretti, tutti ingegneri strutturisti di Spea che hanno partecipato a vario titolo alla progettazione del’intervento.

C’è Antonio Bandini che secondo l’accusa avrebbe validato il progetto evitando di coinvolgere l’unico ufficio di ASPI legittimato, quello diretto da Riccardo Marasca non occupandosi degli stralli su richiesta proprio

Ci sono i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Coletta e Cinelli) che avrebbero dovuto vagliare quel progetto. C’è Antonio Brencich, ingegnere strutturista dell’università di Genova chiamato come membro esterno del Cta che diede il via libera al progetto pur sapendo secondo l’accusa, che le condizioni del Morandi erano pessime (a dimostrarlo secondo i pm ci sarebbe una mail scritta dallo stesso Brencich la cui premessa, non inserita nel parere finale, avrebbe dovuto destare allarme in tutto il Cta. Con lui si farà interrogare anche due membri del Cta, Giuseppe Sisca

Dopo gli interrogatori gli altri imputati potranno comunque (e potranno farlo in qualunque momento del processo) rilasciare dichiarazioni spontanee. Alcuni legali hanno già preannunciato al tribunale ‘monologhi’ (perché di fatto di questo si tratta) che potrebbero durare più udienze. Si tratta di un pieno diritto per ciascun imputato anche se il valore processuale rispetto all’interrogatorio è ovviamente molto minore perché i giudici del collegio, che stanno cercando di ricostruire la verità processuale del crollo, non potranno rivolger loro nessuna domanda.

Quella degli interrogatori è una delle fasi più attese del processo la cui conclusione rappresenta un po’ il giro di boa di un dibattimento i cui tempi sono ancora estremamente incerti.

I reati sono molteplici, si va dal crollo di costruzione al disastro colposo, dall’attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti al falso, all’omicidio stradale plurimo e quello, sempre colposo, aggravato dalla mancata predisposizione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro.