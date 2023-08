Pro Recco Rugby verso la ripresa, tra conferme e novità

Recco. Dopo un’estate caratterizzata dai lavori di rifacimento del manto sintetico del campo Carlo Androne è arrivato per la Pro Recco Rugby il momento di dare il via alla nuova stagione agonistica che vedrà la prima squadra iscritta al campionato di Serie B e il settore giovanile caratterizzato dal ritorno alle categorie di età pari.

Gli Squali e l’Under 18 inizieranno quindi la preparazione lunedì 28 agosto, al termine degli ultimi lavori per finire il nuovo campo. A seguire ricominceranno ad allenarsi le altre categorie giovanili e a settembre, con l’inizio della scuola, anche i piccoli e le piccole del minirugby.

Riavere a disposizione il Carlo Androne per le partite di tutte le squadre dopo una lunghissima attesa durata due anni è la base di ripartenza per tutta l’attività biancoceleste e permetterà di riprendere un rapporto più stretto con la città di Recco e con le famiglie degli atleti: prima ancora dei risultati agonistici è questo il punto fondamentale del grande impegno profuso dal Comune e dalla Società in questo lungo e difficile periodo. Per provare a rendersi conto di quanto il fatto di giocare sempre fuori casa possa avere pesato sulla Pro Recco Rugby e sulle sue attività basti pensare che, tra gli stop ai campionati dovuti al Covid, il verdetto di inagibilità del vecchio sintetico e l’iter per la realizzazione del nuovo manto, la Prima Squadra non gioca una partita ufficiale a Recco dal dicembre del 2019 e così anche le squadre giovanili.

Per quanto riguarda la prima squadra, in attesa che venga reso noto il calendario del campionato, sono stati ufficializzati dalla FIR i gironi, la formula e le date. Gli Squali sono stati inseriti nel Girone 1 della Serie B 2023/2024 che comprende dodici squadre del Nord-Ovest, il campionato inizierà domenica 8 ottobre e si concluderà il 12 maggio. In tutto i gironi sono quattro e saranno promosse direttamente in Serie A le prime classificate di ciascun girone, mentre dovranno affrontare i play out per non retrocedere in Serie C le dodicesime classificate.

Ecco gli avversari della Pro Recco Rugby: Rugby Rho, Rugby Cernusco, Rugby Lecco, Rugby Bergamo, Amatori Rugby Capoterra, Piacenza Rugby Club, Savona Rugby, Ivrea Rugby Club, Rugby Varese, CUS Genova e la squadra cadetta del CUS Milano. Tantissima Lombardia dunque, insieme ad una sola squadra piemontese, un’emiliana, una sarda e tre liguri.

Gli Squali affronteranno questa nuova categoria con una squadra formata per intero da ragazzi liguri, la maggior parte dei quali cresciuti nelle giovanili biancocelesti, e l’ossatura della squadra sarà costituita dai giovanissimi che sono cresciuti e maturati nelle ultime difficili stagioni di Serie A, sempre affiancati da fondamentali uomini di esperienza che rimangono in biancoceleste e da qualche rientro importante che verrà presto ufficializzato.

Gli staff delle diverse categorie sono in via di definizione, così come la tradizionale partecipazione biancoceleste alle attività della Sagra del Fuoco di Recco.