Priimt, Candia (Lista Sansa): “Poco strategico, sposta solo il 2% delle persone dal trasporto privato”

Liguria. “Investire 34,5 miliardi di euro in numerose opere infrastrutturali per i prossimi 10 anni, puntando a spostare solo il 2% delle persone dal trasporto privato alla mobilità sostenibile la dice lunga su quanto sia poco strategico il Priimt approvato ieri in consiglio regionale”. Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia sul Piano regionale integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti approvato ieri in consiglio regionale con l’astensione da parte dei consiglieri di minoranza.

“Per definizione il Priimt avrebbe dovuto rappresentare lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento a livello regionale dell’assetto delle infrastrutture, dello sviluppo sostenibile della mobilità e dell’efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale – osserva Candia – nel lavoro presentato dalla Regione, però, a fianco a molti spunti positivi per incentivare l’uso della bici e più in generale la mobilità sostenibile, continuiamo a vedere molte opere per strade e autostrade che finiscono per smorzare lo slancio positivo del documento. Ne è una prova il fatto che nell’analisi degli scenari una volta realizzate tutte le opere, i benefici portati dalle infrastrutture per le auto non danno un contributo significativo, rispetto a quanto portato delle sole opere per la mobilità sostenibile, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla stessa Regione nel documento. Prevedere più strade e più autostrade è un maggiore incentivo ad utilizzare l’auto. A Genova ad esempio negli ultimi dieci anni è stata creata la strada Guido Rossa ed è stato allargato lungomare Canepa mentre nulla è stato fatto per il trasporto pubblico. Il risultato è che i passeggeri del trasporto pubblico sono diminuiti del 15% e il traffico privato di auto è aumentato notevolmente”.

Un altro punto critico del Priimt approvato ieri dalla maggioranza di centrodestra riguarda l’impatto sulla qualità dell’aria, quindi l’inquinamento complessivo causato dai mezzi di trasporto. “L’obiettivo che attraverso la realizzazione di tutte le opere inserite nel Priimt ha un peso minore è proprio quello relativo la qualità dell’aria e la sostenibilità ambientale – sottolinea Candia -. Gli unici miglioramenti sono previsti per il passaggio dei veicoli dall’alimentazione a combustibile fossile a quella elettrica. Da qui al 2050 però dovremo diventare ‘carbon neutral’ e potremo arrivarci solo aumentando il servizio di trasporto su ferro, investendo seriamente sul trasporto pubblico sostenibile”.

“Se per ogni auto alimentata a combustibile fossile avremo un’auto elettrica, lo spazio richiesto dai veicoli privati nelle nostre città rimarrà identico e non riusciremo quindi a fare pedonalizzazioni e a riappropriarci delle strade e delle piazze in sicurezza – aggiunge – Genova è la città italiana con il maggior numero di incidenti rispetto al numero di abitanti, e questo problema non si risolve cambiando l’auto da combustibile fossile a elettrica, si risolve solo se riduciamo il numero delle auto che girano, favorendo il cambiamento modale. Che significa anche ridurre il consumo di energia e avere città diverse, più vivibili”.

Nella sua relazione la consigliera della Lista Sansa ha evidenziato altre due criticità emerse dal Priimt: il mancato aumento del servizio di trasporto pubblico, a fronte anche di nuove infrastrutture, e l’assenza di una politica tariffaria per venire incontro ad esempio alle famiglie.

“Per incentivare le persone ad utilizzare il trasporto pubblico, soprattutto quello su ferro, non basta creare un’infrastruttura bisogna anche aumentare il servizio raggiungendo standard metropolitani con corse ogni 6/7 minuti, un servizio serale e un’offerta più adeguata nel fine settimana – sottolinea − nei prossimi anni finiranno i lavori del Nodo ferroviario di Genova e altre opere di duplicamento dei binari, ma per il contratto di Servizio in essere con Trenitalia non saranno previsti nuovi treni fino al 2032″. Tutto questo mentre, sempre per il contratto di servizio, le tariffe dei treni aumenteranno ogni anno nei prossimi 10 anni portando sempre di più le persone, soprattutto le famiglie, a favorire lo spostamento in auto anche per un discorso di tipo economico”.

Nelle opere previste dal Priimt la consigliera Selena Candia ha notato anche la mancanza di una delle infrastrutture di cui si parla maggiormente a Genova e in Liguria.

“Nel piano regionale, così come nel piano comunale del Pums, non c’è alcuna traccia della funivia per Forte Begato. Questo mette in evidenza come l’opera fortemente voluta da Bucci e Toti non rappresenti una soluzione utile al trasporto pubblico locale dei cittadini ma solo un mezzo di trasporto per i turisti, come hanno sempre sottolineato gli abitanti del Lagaccio”.