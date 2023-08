Premio fedeltà del cane, quest’anno il riconoscimento va anche a un cane poliziotto

Camogli. Torna come ogni anno in occasione del 16 agosto il Premio fedeltà del cane. La manifestazione si svolge a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, splendida frazione panoramica nella zona del parco di Portofino.

Quest’anno il premio sarà assegnato al cane Almo Nature, unità cinofila, acquistato e donato alla polizia di Stato dall’omonima azienda genovese specializzata in prodotti per animali. Il cane è di proprietà della Fondazione Capellino.

Il riconoscimento sarà consegnato nell’ambito della 62esima edizione del premio. Almo Nature è un pastore tedesco nero di un anno e ha già partecipato, con altri esemplari di polizie europee, a un ciclo di istruzione specializzata in Portogallo e in Croazia e sarà prossimamente in Estonia.

La motivazione del premio, categoria “bontà”, è legata al fatto che per la prima volta un ente privato ha acquistato e donato alla collettività – attraverso il corpo di polizia – un cane per donarlo alla polizia di Stato e quindi alla collettività.

A ritirare il premio, insieme al cane Almo Nature, sarà Pier Giovanni Capellino, fondatore della società e presidente della Fondazione.

“Viviamo questa donazione con spirito di collaborazione – dice – pensando che questo tipo di iniziative possano migliorare le relazioni tra cittadino e forze dell’ordine perché, come diceva il generale Dalla Chiesa quando era prefetto di Palermo, senza il dialogo con la città non ci può essere la lotta contro ciò che turba il vivere civile”.