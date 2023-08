“Sono dell’Agenzia delle Entrate”: a Pra’ è caccia alla truffatrice con guanti e mascherina

Genova. Le mani coperte dai guanti, il viso nascosto dalla mascherina, si è avvicinata a una pensionata in strada, l’ha convinta di essere una dipendente dell’Agenzia delle Entrate ed è riuscita a farsi portare in casa, da dove è uscita con il contenuto della cassaforte, contanti e gioielli. A Pra’ è caccia alla truffatrice che martedì ha raggirato una donna di 80 anni, secondo i figli arrivando anche a spruzzarle un narcotico per vincere eventuali resistenze.

Il racconto della truffa è stato condiviso sui social dalla figlia della vittima, che ha voluto mettere in guardia i residenti del quartiere spiegando che la madre, 80 anni, intorno alle 14 è stata raggiunta in via San Remo da una donna “con mascherina e guanti che si fingeva dell’Agenzia delle Entrate. Questa persona le ha detto che la stava cercando da giorni, che avrebbe dovuto prendere delle misurazioni in casa per non incorrere in sanzioni importanti – è il racconto – Mia madre era inizialmente lucida tanto che si è insospettita e voleva chiamare suo figlio, ma si è trovata dopo poco in uno stato confusionale. Non riusciamo a capire come e cosa possa essere successo. Se forse le hanno spruzzato qualche sostanza. Da lì la donna si è fatta accompagnare in casa di mia madre dove, con la scusa di prendere delle misurazioni le ha sottratto tutti i soldi che c’erano e tutto l’oro per poi scappare”.

“Mia madre è una persona attenta e diffidente, non riusciamo a spiegarci come tutto questo possa essere stato possibile. Per fortuna mia madre a parte il grosso spavento e la confusione è illesa. Fate attenzione”, si conclude il racconto, che rispecchia quanto riferito dal figlio della vittima alla polizia. L’anziana ha anche raccontato di avere provato a contattare i figli, appunto, per chiedere aiuto, ma che la truffatrice le ha tolto il telefono dalle mani, lo ha appoggiato su un mobile ed è fuggita.

Sull’episodio indaga la polizia, cui sempre martedì è arrivata un’altra segnalazione relativa a una truffa, da Oregina. Vittima una pensionata di 83 anni residente in via Napoli, e anche questa volta la truffatrice è una donna descritta come giovane, tra i 25 e i 30 anni, che ha sostenuto di dover controllare i gioielli. In questo caso però è fuggita senza portare via niente.