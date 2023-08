Porto di Genova, sindacati in pressing sulla sicurezza: “Accesso più rapido per i mezzi di soccoorso”

Genova. Il rafforzamento del modello di lavoro del porto di Genova, il piano organico, il piano regolatore portuale e il tema della sicurezza sul lavoro che è interconnesso con tutti gli argomenti citati. Sono tanti i dossier aperti per l’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale su cui i sindacati chiedono risposte e la capacità di agire “come forte ente regolatore, come prevede la norma”.

“Sul tema della sicurezza – scrivono in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – congiuntamente con i Rls di sito del porto di Genova ribadiamo con forza la necessità di portare a termine una serie di confronti importanti, aperti già da tempo. In particolare, sul tema delle emergenze in ambito portuale, la procedura di accesso dei mezzi di soccorso deve essere aggiornata così come condiviso anche dagli enti interessati. Questo lavoro iniziato l’anno scorso, e che ha visto anche incontri tecnici tra gli enti interessati, deve vedere una sua conclusione concreta con l’effetto di rendere più rapido l’intervento dei soccorsi. A tal proposito alcuni infortuni avvenuti in questi mesi evidenziano la necessità di agire in questo senso. Crediamo importante anche la possibilità di istituire un presidio di primo soccorso all’interno del porto”.

“Diventa fondamentale affrontare in tempi rapidi il tema anche in relazione ai lavori infrastrutturali previsti che, con i tanti cantieri già presenti, renderanno la viabilità portuale più caotica, complessa e in continuo mutamento – proseguono i sindacati -. Proprio il tema dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere portuali, che aumenteranno sempre più le interferenze, è uno degli altri temi in discussione che dovrebbero prevedere specifici protocolli di raccordo tra quelli previsti per il settore portuale e per il settore edile”.

“Così come diventa importante – continuano – estendere l‘applicazione dei protocolli applicati in ambito portuale nelle aree demaniali confinanti con il porto che svolgono attività similari. Questi sono i temi principali sulla sicurezza su cui vogliamo e chiediamo all’Adsp di concentrarsi al più presto, nei tavoli specifici, per dare risposte rapide ed efficaci. Ciò non trascurando l’importanza lavoro che il Comitato igiene e sicurezza dovrà svolgere su altri argomenti già in discussione”.

“Infine, ma questa sarà una discussione che dovrà riguardare anche Confindustria, riteniamo necessario dare un valore ancora più importante agli Rls di sito del porto per fare sì che possano avere una maggiore agibilità per poter coprire la presenza in tutti i turni in cui opera il porto e nel senso di poter accedere con più facilità ai luoghi di lavoro”, concludono i sindacati.