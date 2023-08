Accoltellato dal coinquilino durante una lite, 26enne al San Martino

Genova. Un uomo di 26 anni è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stato accoltellato dal coinquilino durante una lite.

Tutto è successo poco prima delle 21 di lunedì in un appartamento di Pontedecimo. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo e dall’automedica, ed è stato portato in ospedale in codice giallo con una ferita alla schiena.

L’aggressore si è invece dato alla fuga, ma i poliziotti delle volanti della questura sono sulle sue tracce. Stando a quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scattata al culmine di un litigio per motivi banali: afferrato il coltello, il coinquilino della vittima ha colpito e poi è scattato.