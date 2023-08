Ponte Morandi, Salvini: “Le vittime dell’incuria come quelle del terrorismo. Prima la manutenzione, poi i profitti”

Genova. “L’anno prossimo spero di portare una nuova legge che equipari le vittime come quelle del Morandi a quelle del terrorismo“. È l’impegno preso da Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, intervenuto oggi in rappresentanza del Governo alla commemorazione delle vittime di ponte Morandi.

È una promessa ai parenti delle vittime che da anni insistono su questo tema: “Conto di tornare l’anno prossimo col ddl che riconosca i cittadini vittime non di calamità naturale ma dell’incuria“. Perché “le vittime del ponte Morandi sono vittime dell’avidità, dell’incompetenza, dell’arroganza, della mancanza di manutenzione. Non mi sostituisco al giudice ma conto che arrivi un giudizio che condanni chi ha incassato miliardi e non ha fatto quello che doveva”.

“Ma la percezione è che le infrastrutture non siano ancora sicure, che la morte dei nostri cari non sia servita”, è la denuncia di Egle Possetti in rappresentanza dei familiari delle vittime. Il pensiero va al rogo del pullman nella galleria della A12, finita nel mirino anche per l’adeguatezza degli impianti antincendio: “Solo per miracolo non è stato un dramma”, riconosce Salvini. Il secondo impegno dunque, è proprio sulla sicurezza: “Il ministero delle infrastrutture gestisce più di 21mila ponti e viadotti in tutta Italia. Come ministro sto lavorando per recuperare qualche anno di distrazione“.

Dopo cinque anni si attende ancora giustizia. “Ho letto le carte di quel processo, ho letto testimonianze raccapriccianti di gente che come nulla fosse dice si sapeva da anni, era un rischio – ricorda Salvini -. Sto dialogando ogni giorno coi concessionari autostradali. Anche oggi c’è qualcuno che pensa più al profitto e ai dividendi che alla manutenzione e alle nuove opere. Da ministro ho chiesto a tutti i concessionari di tutta Italia di mettere prima manutenzioni e nuove opere, e poi ovviamente i dividendi. Se pensi a distribuirti gli utili e te ne freghi dei cittadini questo governo ha il dovere di intervenire. Lo facciamo sulle banche, lo faremo sulle concessionarie autostradali“.

Sullo sfondo c’è ancora la mancata revoca della concessione ad Aspi con buonuscita pagata ai Benetton, “una pugnalata” secondo Possetti e una promessa disattesa da parte del governo gialloverde di cui Salvini faceva parte. “Ho espresso in diverse sedi il mio parere, non sempre puoi avere ragione – replica oggi -. Ho espresso il mio parere sul prelievo dagli extraprofitti delle banche, in alcuni casi ho avuto ragione, nel caso di Autostrade per l’Italia purtroppo no. Se poi uno rilegge quello che è accaduto prima, non è normale che qualcuno che portò avanti le trattative a nome e per conto dello Stato coi fondi stranieri adesso rappresenti in società i fondi stranieri”. E ancora: “Sapere che qualcuno che era protagonista di questa infrastruttura adesso ha un valore in borsa aumentato rispetto al pre-crollo non ti può lasciare indifferente”.

E a proposito di nuove opere, Salvini ribadisce che la Gronda è “una priorità” del suo mandato. “Nel decreto approvato la settimana scorsa abbiamo messo semplificazioni anche per il percorso della Gronda perché il progetto va aggiornato, potrà essere vidimato da istituzioni riconosciute. È partito il lotto zero, ma col lotto zero mi faccio men che niente. Deve partire il primo lotto. Sto parlando con Tomasi un giorno sì e un giorno no, è la priorità che mi sono dato e gli sono dato. Ci rivediamo a settembre“, promette infine Salvini che aveva già annunciato una visita al cantiere dell’opera.