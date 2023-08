Ponte Morandi, le commemorazioni a 5 anni dal disastro. I nomi delle vittime proiettati a De Ferrari

Genova. Cinque anni dal crollo di ponte Morandi. Con un processo dai tempi ancora incerti e una rigenerazione urbana ancora in gran parte da attuare la città si ferma a ricordare le 43 vittime che persero la vita il 14 agosto 2018. In rappresentanza dello Stato il vicepremier Matteo Salvini, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa, inizialmente previsto tra i presenti, ha inviato un messaggio.

Alle 21.00 al Teatro Carlo Felice, nella serata della vigilia, il concerto in memoria delle vittime Don’t forget to fly – Non dimentichiamoci di volare del maestro pianista Remo Anzovino. Organizzato dal comitato dei parenti delle vittime con il Comune di Genova e il Teatro Carlo Felice, il concerto è a ingresso gratuito.

Il 14 agosto alle 9.00, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

Alle 10, l’arrivo del sindaco Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e del prefetto di Genova Renato Franceschelli alla Radura della Memoria (in via Fillak sotto viadotto Genova San Giorgio). Alle 10.20 è previsto l’arrivo dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall’Associazione Noi per Voi Valle Stura Masone con i sindaci della vallata. Saranno presenti 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

Alle 10.45, alla Radura della Memoria, si svolgerà la cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. Verrà deposta la corona della presidenza del Consiglio dei ministri da parte del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Prima degli interventi delle autorità, Jacopo Bellussi, primo ballerino di Hamburg Ballet, si esibirà su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble guidati da Maya Forgione, con una coreografia di Kristina Paulin, creata appositamente per la commemorazione di quest’anno.

Dopo la lettura del messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente Regione Liguria Giovanni Toti, del ministro e vicepremier Matteo Salvini, del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36 verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la diocesi.

A chiudere la cerimonia, il ballerino Bellussi, accompagnato anche nel secondo brano dalla ballerina Ana Torrequebrada e sempre su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble, danzerà sulle musiche di Rachmaninov suonate dal violino di Marcello Fera e dal pianoforte di Paola Biondi e Deborah Brunialti, un pezzo creato per il primo gala Omaggio a Genova dell’aprile 2019 proprio in ricordo delle vittime.

Regione Liguria ricorderà la tragedia del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto del 2018, attraverso il maxischermo sulla facciata del palazzo di piazza De Ferrari, su cui scorreranno i nomi delle 43 vittime, a cinque anni dal disastro.

“È una ferita ancora aperta per tutti noi – dichiara il presidente ligure Giovanni Toti – e soprattutto per le famiglie delle 43 vittime a cui va il mio pensiero. Dal processo in corso, attraverso le testimonianze e le parole degli indagati, sono emerse verità che ci hanno lasciati sgomenti. Il mio auspicio è che i giudici dimostrino la colpevolezza di chi si è reso responsabile di questa immane tragedia, che ha colpito l’Italia intera. È irrinunciabile mantenere alta l’attenzione e continuare a ricordare quanto accaduto. Genova e la Liguria non potranno mai dimenticare ma, al contempo – conclude – questa città e tutta la regione sono state capaci di reagire con coraggio e determinazione, diventando un esempio per l’Italia e per il mondo”.

Modifiche alla viabilità lunedì 14 agosto

Dalle 9.30 e fino a cessate esigenze, le linee Amt 7, 8 e NSM modificano il percorso in questo modo:

Linea 7 – Direzione Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Pallavicini, proseguono per via Rossini, via al Ponte Polcevera, via Ferri, corso Perrone, via Perini, via Benedetti, ponte di Cornigliano, via Pieragostini, largo Jursè, via Pacinotti, via Avio, piazza Veneto, piazza Montano, via Cantore, dove riprendono regolare percorso. Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in piazza Montano, proseguono per via Degola, largo Jursè, via Pieragostini, via Perlasca, via al Ponte Polcevera, via Pisoni, piazza Pallavicini, dove riprendono regolare percorso.

Linea 8 in servizio su due percorsi: via Avio – via Fillak; via Canepari (capolinea provvisorio fermata Canepari/1 – via Morasso)

Linea NSM in servizio su due percorsi: via Fiume – via Fillak (capolinea provvisorio fermata Fillak/2); via Canepari (capolinea provvisorio fermata Canepari/1) – piazza Pallavicini.