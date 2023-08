Ponte Morandi, a 5 anni dal crollo processo al ‘giro di boa’: ritmi serrati ma per la verità tempi ancora incerti

Genova. 84 udienze e quasi 170 testimoni dell’accusa già sentiti in meno di un anno. Con tre udienze a settimana spesso della durata anche di 8 ore i giudici Paolo Lepri, Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori hanno imposto un ritmo incalzante a quello che è al momento il processo più importante in Italia, sia per la drammaticità di quanto accaduto il 14 agosto 2018, con il ponte Morandi spezzato in due, 43 vittime e parecchi feriti, sia per il numero di imputati alla sbarra: 58, tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea e importanti ex funzionari del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le due società sono uscite patteggiando un risarcimento di quasi 30 milioni. Secondo l’accusa il ponte è crollato perché per decenni si è risparmiato sulle manutenzioni in modo tale da poter distribuire maggiori dividendi ai soci.

In questi mesi sotto la tensostruttura installata nel cortile di palazzo di giustizia a Genova sono state ascoltate le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti, i rilievi tecnici dei periti che hanno accertato le cause del collasso e che hanno ribadito che il crollo dei viadotto, partito dal cedimento di uno strallo della pila 9 è stato causato in origine da un difetto di costruzione che ha facilitato il diffondersi della corrosione ma che se le manutenzioni e i monitoraggi fossero stati svolti correttamente nel corso della vita del ponte il disastro non si sarebbe verificato.

Tra le testimonianze che hanno destato più clamore quelle dell’ex Ad di Edizione (la cosiddetta ‘cassaforte dei Benetton) ed ex consigliere di Altantia Gianni Mion che ha confermato che nel 2010 si parlò di “rischio crollo” per il viadotto in una riunione coi vertici di Aspi) ed Edizione, ma anche gli ex ministri come Graziano Delrio (attaccato duramente dalla ex moglie di una delle vittime dopo la deposizione) e Antonio Di Pietro.

Eppure, nonostante il giro di boa con la fine dei testimoni dell’accusa (ne mancano solo 4 tra cui l’ex progettista 93enne Francesco Pisani che probabilmente non potrà essere sentito per ragioni di salute), i tempi per capire quando arriverà la sentenza di primo grado sono ancora incerti.

Il processo ricomincerà l’11 settembre e la settimana successiva cominceranno gli esami dei 22 dei 58 imputati che hanno deciso di farsi interrogare. Tra loro ci sono due dei principali imputati, Giovanni Castellucci e Michele Donferri. Saranno udienze lunghe e tese con tempistiche al momento invalutabili. Dopo gli imputati che si faranno interrogare e quelli che vorranno rilasciare dichiarazioni spontanee ci sarà una nuova fase ultratecnica del processo. Saranno infatti sentiti per un ‘secondo giro’ i periti Massimo Losa, Renzo Valentini e Giampaolo Rosati che saranno esaminati dai difensori degli imputati e controesaminati dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi.

E di seguito sarà la volta dei numerosi consulenti tecnici delle difese il cui obbiettivo sarà contrastare le tesi già acquisite nel corso dell’incidente probatorio sulle cause del crollo del ponte.

Poi sarà il turno dei testimoni delle difese, sulla carta sono centinaia, e qui sarà il collegio a dover decidere se limare le liste testi di eventuali eccedenze oppure no. Su questo aspetto si gioca buona parte della tempistica del processo che come ha sulla sua testa la spada di Damocle della prescrizione, per lo meno per alcuni dei reati.

A grandi linee tra circa un anno si prescriveranno le omissioni d’atti d’ufficio, nel 2024 i falsi e poi i primi omicidi stradali e colposi per gli imputati in servizio fino al 2005. Per gli altri imputati gli stessi reati si prescriveranno nel 2033 o nel 2036, mentre nel 2031 si prescrive l’attentato alla sicurezza dei trasporti, nell’agosto 2033 il crollo doloso e il disastro colposo. Ma se sugli omicidi colposi dovessero cadere le aggravanti dell’omicidio stradale e quella della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro questi reati potrebbero essere prescritti molto prima.

A tirare le fila di quanto accade in aula resta il pm Massimo Terrile, che per ragioni personali non partecipa più alle infinite udienze ma, dopo aver scritto la memoria iniziale (circa 3 mila pagine ) depositata nel processo sta preparando via via quella finale che costituirà di fatto lo scheletro della requisitoria dell’accusa. Un lavoro immane, fatto grazie alla lettura dalle trascrizioni delle udienze e al continuo confronto con i colleghi in aula.

E mentre oggi si celebra per il quinto anno l’anniversario della strage, in molti si chiedono, ma la sentenza? Qualcuno parla della fine del 2024, ma i tempi per avere verità e giustizia sulla strage sono ancora incerti.

Sempre in autunno potrebbe iniziare l’udienza preliminare per il filone bis che vede imputate 47 persone, la maggior parte le stesse del processo principale. L’indagine riguarda i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose, il crollo della galleria Bertè in A26 (30 dicembre 2019) e il mancato rispetto delle norme europee per la sicurezza nei tunnel. Per 12 di loro la procura ha proposto il patteggiamento. Secondo gli investigatori i tecnici di Spea ammorbidivano i rapporti sullo stato dei ponti per evitare i lavori. Era stato scoperto, inoltre, che le barriere fonoassorbenti montate su alcuni tratti autostradali erano difettose e si erano staccate causando problemi agli automobilisti. Uno degli indagati aveva anche detto al telefono che erano “attaccate con il Vinavil”. Le due società Aspi e Spea sono uscite anche da questa inchiesta dopo avere patteggiato circa un milione di euro.