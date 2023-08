Poliziotto gravemente ferito durante un intervento: 64enne trovato con armi e granate, arrestato

Savona. Un poliziotto è rimasto ferito gravemente a seguito di una pesante collutazione avvenuta questa mattina in una abitazione a Stella, in provincia di Savona. Secondo i primi dettagli, il ferimento sarebbe avvenuto durante un accesso ad una abitazione privata: il soggetto all’interno avrebbe opposto resistenza: ne è nata una colluttazione durante la quale il poliziotto ha riportato un colpo al torace.

L’intervento era relativo ad una specifica attività investigativa, con i poliziotti della Squadra Mobile che hanno arrestato un sessantaquattrenne, italiano, in quanto trovato in possesso di armi e munizionamento.

Immediato è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza e personale sanitario, che ha prestato le prime cure al poliziotto di 56 anni. Sul luogo dell’accaduto hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze per le attività di assistenza richieste dalla situazione. In seguito è stato disposto il trasporto, in codice rosso, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, le sue condizioni sono giudicate ma non è in pericolo di vita.

Sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti del caso da parte della polizia savonese: nel corso della perquisizione nella casa della persona tratta in arresto, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto una pistola, munizioni e granate di possibile derivazione bellica.

Il ferimento del poliziotto è stato determinato durante il tentativo di bloccare la reazione dell’uomo, a seguito della quale l’agente è caduto a terra.