Sirene e volanti alla Rems di Pra’, allarme tra i residenti (ma Delfino non c’entra)

Genova. Momenti di tensione mercoledì pomeriggio tra i residenti delle alture di Pra’ per l’arrivo di diverse volanti della polizia di Stato e della polizia locale alla Rems Villa Caterina, la stessa in cui un mese fa è stato trasferito Luca Delfino.

L’intervento delle forze dell’ordine non ha però nulla a che fare con il killer di Antonella Multari, ma è legato a un altro paziente che ha dato in escandescenze all’interno della struttura, rifiutandosi di sottoporsi alla terapia farmacologica e mostrandosi estremamente agitato davanti al personale della struttura, minacciandolo. È quindi intervenuta prima la polizia di Stato, che è stata poi raggiunta dalla polizia locale, cui spetta il compito di occuparsi dei trattamenti sanitari obbligatori.

Il paziente è stato appunto sottoposto a tso e trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Imperia per il ricovero. Non si è trattato quindi di un intervento legato a Luca Delfino, ma il suo arrivo ha inevitabilmente agitato non poco chi abita nei pressi della struttura, persone che da diverso tempo esprimono timori legati alla sicurezza per la vicinanza della Rems alle abitazioni. Come già spiegato più volte, Rems sta per “residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza”: si tratta di strutture sanitarie che ospitano autori di reato affetti da disturbi psichiatrici, considerati socialmente pericolosi ma non adatti alla vita carceraria.