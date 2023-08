Pnrr, l’allarme del Pd: 167milioni di progetti a rischio su Genova e provincia, ecco quali

Genova. Ammontano a circa 167,5 milioni di euro i fondi del Pnrr che rischiano di essere sottratti a decine di progetti sul territorio di Genova e della Città metropolitana secondo il Pd genovese. I dem si sono occupati di stilare un elenco puntuale dei 34 gli interventi legati alle misure per cui il governo ha annunciato un imminente definanziamento. Lo hanno presentato questa mattina durante una conferenza stampa “affollata” di esponenti del partito, dal segretario regionale Davide Natale al senatore Lorenzo Basso, dal consigliere regionale Luca Garibladi al segretario provinciale Simone D’Angelo e alla sua vice Katia Piccardo, oltre a numerosi consiglieri comunali e municipali.

“In questi giorni abbiamo sentito manifestare grande tranquillità da parte di Toti, Bucci e del vicesindaco Piciocchi ma andando ad analizzare i dossier dal governo e i dati del Comune abbiamo realizzato che rischiano di venire a mancare 167 milioni su Genova, di cui 130 destinati alle scuole e alle periferie”, dice D’Angelo.

Il capitolo che potrebbe essere maggiormente penalizzato, secondo le stime del Pd, è quello legato ai Pui, piani urbani integrati, che comprendono i 27milioni destinati al polo scolastico del ponente cittadino, altri 27 milioni per il Waterfront Levante e altri 16 milioni per il parco lineare in lungomare Canepa.

Ma tra le misure potenzialmente definanziate ce ne sono molte altre che fanno tremare soprattutto la Valpolcevera, la Val Bisagno e Sampierdarena per l’incognita che pende su progetti attesi da tempo dal territorio: nell’elenco stilato dal Pd genovese ci sono i 5,5 milioni per la riqualificazione dei voltini di via Buranello, i 4,8 milioni per l’acquisto e il restauro di villa Pallavicini a Rivarolo, i 4,2 milioni per il recupero degli ex Magazzini del Sale a Sampierdarena (il centro sociale Zapata) ma gli 800mila euro per la sistemazione di piazzale Adriatrico e i 3,1 milioni destinati alla ristrutturazione della ex Sati al Lagaccio.

“Dal nostro schema emerge chiaramente l’immagine di una città che viene penalizzata più di altre – continua D’Angelo – e per questo diciamo che c’è necessità di chiarezza”.

L’appello è rivolto ai governi di Comune e Regione, istituzioni che finora hanno gettato acqua sul fuoco. Il vicesindaco Pietro Piciocchi, delega al Pnrr, ha più volte spiegato che al momento non sono a rischio intervento perché i progetti portati avanti dal Comune di Genova sono in una buona fase di avanzamento.

Secondo il senatore Lorenzo Basso questa rassicurazione non è sufficiente: “Uno degli interrogativi a cui finora il ministro Fitto non ha dato risposta è quello sui criteri legati all’avanzamento dei progetti, davvero non saranno toccati quelli per cui siano state bandite gare o siano in parte avviati?“.

Sia dal Comune sia dalla Regione è stato inoltre spiegato che se dovessero mancare fondi Pnrr per determinati progetti considerati prioritari si utilizzeranno altre risorse come il fondo di sviluppo e coesione. Su questo il neosegretario regionale Natale è furioso: “Se mancheranno 200milioni di euro a livello regionale, per progetti anche legati alla sanità e alle case di comunità, io non tollero di sentire dire da Toti che va tutto bene, perché se saranno utilizzati altri fondi saranno sacrificati altri progetti, non va tutto bene“.

“Serve un’operazione verità – continua Natale – ma anche un’operazione umiltà, il Pnrr è stato utilizzato da chi governa in maniera propagandistica e ci hanno detto di non disturbare il grande manovratore alla guida ma ora capiamo che il grande manovratore non sapeva guidare neppure un triciclo, ora la propaganda rischia di trasformarsi in un boomerang a causa dell’incapacità di gestione”.

Il rischio che 34 interventi a Genova e provincia perdano 167milioni di fondi Pnrr tuttavia non è ancora una certezza. Nelle prossime settimane, forse, si capirà – con il lavoro degli uffici e con le comunicazioni per ora mancanti del governo centrale ai territori – quale sarà l’effettiva ricaduta della rimodulazione dei fondi europei per la ripartenza sul Paese. E quindi su Genova.