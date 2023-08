Pnnr, incontro Toti-Fitto: “Confermate le opere strategiche, apertura a nuovi fondi sulle ciclovie”

Genova. “Usciamo rassicurati dall’incontro con il ministro Fitto. Anche in caso di tagli nazionali ai fondi Pnrr, il Governo ci ha confermato che i progetti previsti dalla Liguria saranno realizzati senza subire battute di arresto. È importante specificare che eventuali definanziamenti da parte dell’Europa non dipendono certamente dalla Liguria, regione virtuosa che vede tutti i suoi progetti in dirittura d’arrivo nel pieno rispetto della scadenza del 2026”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il ministro agli Affari Europei Raffaele Fitto, per coordinare la programmazione e il nuovo impiego dei fondi nazionali ed europei in seguito al piano di revisione del Pnrr, che verrà presentato all’Ue dal Governo. Presente all’incontro anche l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

“Il progetto della Ciclovia tirrenica, l’unico che potrebbe essere a rischio definanziamento, sarà comunque portato a termine in quanto la maggior parte dei tratti di pista ciclabile è già in fase di gara d’appalto e i cantieri apriranno entro fine anno con copertura, per circa 50 milioni di euro, da parte di altri fondi, tra cui i Fondi europei per lo sviluppo e coesione. La Ciclovia, come tutte le altre opere messe a progetto legate a sanità, infrastrutture, dissesto idrogeologico e rigenerazione urbana, verrà realizzata, con o senza fondi Pnrr. Torniamo da Roma con la conferma di aver lavorato bene, e puntualmente, nell’interesse della regione”.