Piazzale Kennedy, addio per sempre al parcheggio gratuito: ora è rebus sosta e tifosi ospiti

Genova. Da oggi il parcheggio gratuito di piazzale Kennedy – formalmente piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto – è chiuso. Non per qualche mese, ma per sempre. I lavori in corso infatti sono quelli del nuovo parco lineare da 20mila metri quadrati che sorgerà al posto del grande riempimento di cemento. I residenti della Foce e i genovesi in generale dicono così addio a 280 stalli che dal 2020 davano ossigeno al quartiere e funzionavano anche da piattaforma di interscambio per evitare di arrivare in centro con l’auto.

“È un grosso problema – commenta allarmata la presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri -. Quest’anno in occasione del Salone Nautico verrà riproposta la sperimentazione iniziata l’anno scorso nell’ultimo tratto di corso Aurelio Saffi: la strada diventerà a due corsie e verranno ricavati stalli di sosta sul margine destro fino alla questura. Questa sistemazione poi diventerà definitiva. Ma si tratta di poca roba, il saldo della sosta dopo la chiusura di piazzale Kennedy sarà pesantemente negativo e siamo molto preoccupati”.

Ma il rebus più intricato riguarda l’ordine pubblico. Fino ad oggi piazzale Kennedy è stato usato come area riservata ai pullman dei tifosi delle squadre ospiti che affrontano il Genoa, almeno nei match considerati a rischio sicurezza. Da qui poi i bus vengono scortati dalla polizia fino allo stadio. La collocazione è strategica perché è relativamente vicina al Ferraris e soprattutto perché evita il passaggio nei pressi della Gradinata Nord dove si concentrano i supporter più “caldi”. Per lo stesso motivo, quando a Marassi gioca la Samp, il parcheggio viene allestito a Genova Est. Da oggi però il grande spiazzo della Foce non è più disponibile e urge trovare uno spazio alternativo.

La questione è sul tavolo della Questura e della direzione mobilità del Comune. Tra le ipotesi c’è quella di ricavare un’area analoga alla Foce, zona considerata ideale dalle forze dell’ordine. Una delle possibili soluzioni emerse è la parte a mare di via Casaregis, che però dovrebbe essere sgomberata dalle auto all’occorrenza, penalizzando ulteriormente il quartiere sul fronte della sosta.

La presidente Palmieri sul punto è irremovibile: “Se passa questa proposta, io mi incateno in municipio. L’ho detto anche al questore. Non si può pensare di togliere altri parcheggi dopo aver perso già tutti i posti di piazzale Kennedy. Stiamo combattendo perché non venga scelta la Foce. Non ho nulla contro i tifosi, ma sarebbe un disagio enorme per i nostri residenti”. Quando l’area era occupata dal luna park a svolgere le stesse funzioni era il park di interscambio di Dinegro, ma svariate sono le complicazioni dal punto di vista logistico, tra cui la necessità di dover attraversare tutto il centro coi mezzi della scorta.

A proposito di luna park, anche i caratteristici baracconi natalizi dovranno fare spazio al cantiere per il nuovo parco. Negli anni passati ogni edizione del Winter Park sembrava essere l’ultima nella sede storica della Foce a causa gli imminenti lavori del Waterfront, ma dal prossimo inverno il problema sarà reale. Un’ipotesi, finché ci saranno i lavori in corso, è quella di installare un numero ridotto di attrazioni senza abbandonare una zona che i giostrai reputano strategica e insostituibile, magari recuperando in piazza della Vittoria la superficie sacrificata, possibilità peraltro già vagliata dagli uffici del Comune.

Ma non è escluso che questa opzione possa valere anche a interventi ultimati. Non a caso il progetto del parco ha previsto una grande piazza centrale funzionale a ospitare eventi e manifestazioni di vario genere: anzitutto Euroflora 2025, ma non solo. Anche perché le alternative in verità non sono molte: la collina degli Erzelli (anche quando sarà collegata grazie alla funicolare) è troppo ventosa, l’area di Villa Bombrini a Cornigliano è troppo scomoda.

Per la Foce rimarrà in ogni caso il dilemma dei parcheggi. Non solo nel breve termine, ma anche in prospettiva. Intanto perché i 230 posti auto ricavati sotto il parco con ogni probabilità saranno a gestione privata. E anche qualora dovessero tornare in qualche modo nella disponibilità dei residenti, all’appello mancheranno tutti quelli di viale Brigate Partigiane, che in base al progetto del tunnel subportuale diventerà un boulevard alberato con pista ciclabile bidirezionale sul lato di levante e stalli di sosta pressoché azzerati. “Tutto bello, ma per chi abita qui è un problema, tenendo conto che la Foce è diventato un quartiere centrale con molti uffici – osserva ancora Palmieri -. Avevamo pensato di creare posteggi a lisca di pesce in via Cecchi, ma non ci sarebbe abbastanza spazio per la corsia di transito. Stiamo cercando altre aree ma è difficile trovarle. Per carità, siamo in contatto con l’assessore Campora e non mi sento sola, ma dobbiamo individuare una soluzione”.

I lavori preparatori per il parco di piazzale Kennedy erano iniziati a luglio con le prime operazioni per la risoluzione delle interferenze coi sottoservizi. L’appalto – comprendente progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione – è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai consorzi Csi e Cmci per 27,5 milioni di euro (derivanti da un dirottamento di fondi Pnrr destinati in origine alla copertura di lungomare Canepa). La scadenza è tassativa: nella primavera del 2025 l’area dovrà essere pronta per allestire Euroflora, ragione per cui il cantiere dovrà essere smontato con qualche mese d’anticipo.