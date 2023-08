Spaccio nella piastra del Bisagno, due ragazzi arrestati dopo un inseguimento

Genova. Avevano scelto la piastra del Bisagno come “base” per lo spaccio, ma sono stati individuati e arrestati dopo un inseguimento.

In manette due giovani di 28 e 29 anni, bloccati dalla polizia giovedì scorso. A notarli gli agenti di una volante, che durante il pattugliamento nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Est hanno visto due uomini uscire dalla piastra e hanno deciso di fermarli per un controllo. Alla loro vista però i due ragazzi sono fuggiti in direzioni diverse, costringendo i poliziotti a rincorrerli. Il 29enne è stato subito raggiunto. mentre il 28enne è stato bloccato in piazzale Parenzo, dopi un lungo inseguimento durante il quale ha cercato anche di gettare qualcosa sotto una macchina.

I due giovani stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish e di 970 euro in contanti, e la perquisizione domiciliare ha portato alla luce altra droga, per un totale di circa mezzo etto di hashish. I due sono stati arrestati e sottoposti a direttissima in mattinata.

La stessa sorte è toccata a un uomo di 44 anni, anche lui fermato per un controllo dalla polizia, questa volta in via Fillak, e fuggito cercando, inutilmente, di disfarsi di un involucro, poi recuperato, dentro il quale sono state trovate 119 dosi di cocaina.

A fermarlo questa volta gli agenti della Squadra mobile, che hanno perquisito anche la sua abitazione trovando altre dosi di cocaina e duemila euro in contanti, oltre ai circa 700 euro che aveva nel portafoglio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.