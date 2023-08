Piano dei servizi sociali liguri 2023-2025, Lodi: “Consultazione avviata in grande ritardo e ancora indietro”

Liguria. Cristina Lodi, vicepresidente Commissione Welfare del Comune di Genova critica i tempi e i modi con cui la Regione Liguria ha avviato la consultazioni sul piano dei Servizi sociali per gli anni 2023-2025 e chiede la convocazione di una commissione consiliare.

“La giunta della Regione Liguria avvia le consultazione guarda caso di agosto su delle slide che narrano cosa sarà il nuovo piano dei Servizi Sociali per i liguri per gli anni 2023/2025. Mi è sfuggito qualche cosa? Non siamo già a metà 2023? Forse perchè questo piano lo doveva approvare l’ex assessore ma poi volato a Roma e non hanno fatto più niente? In effetti perché avviare una programmazione sociale e sanitaria in modo articolato e integrato visto che in atto ci sono già le audizioni per il piano sanitario regionale da mesi?”.

Lodi lamenta il fatto che le slide siano poche e generiche, che “non dicono nulla, parlano di norme nazionali esistenti che chiedono a Regione Liguria cose su cui la stessa regione è spesso in totale ritardo. Vedi il sistema 0-6, i coordinamenti pedagogici territoriali e i poli educativi territoriali per altro previsti da norma nazionale”.

Anche i sindaci verranno consultati a metà agosto: “Invece che essere coinvolti prima della stesura − dice Lodi − lo sono ora su una ventina di slide. Eppure avrebbero molto da dire come tutta la rete associativa e professionale, sempre audita su slide abbastanza ovvie in questi giorni. Verranno a dirci che il testo della delibera non c’è? Ancora peggio. Come vice presidente della Commissione welfare del Comune di Genova sono molto preoccupata ma anche come professionista assistente sociale ormai da quasi trent’anni”.

Lodi evidenzia che il piano è scaduto da sei anni: “Se non fosse per la capacità professionale e di rete associativa, per degli ottimi sindaci in giro per la Liguria che resistono e per delle buone leggi nazionali , tutto sarebbe morto. C’è stata una pandemia, è in atto una crisi economica grave e quello che ho come certezza è che se il Paese vuole crescere e svilupparsi non deve lasciare nessuno indietro ora più che mai. Ho fatto richiesta di Commissione urgente in consiglio comunale. Speriamo non la convochino quando tutto sarà deciso”.