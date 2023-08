Per strada con 28 ovuli di eroina e cocaina, spacciatore arrestato dalla polizia

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato tre persone, tra ieri sera e la notte, due delle quali per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Un giovane di origine senegalese, ospite di una comunità per migranti, è stato sorpreso dagli agenti con 28 palline con eroina e cocaina oltre a una somma di denaro in contanti, probabile provento dello spaccio. E’ successo in vico Gagliardo, un tunnel ferroviario che collega via Asilo Garbarino a Di Negro.

Lo spacciatore, che inizialmente ha tentato di far credere ai poliziotti di essere minorenne, è stato portato in questura per l’identificazione ed è risultato adulto. E’ stato arrestato anche perché ha provato a opporre resistenza agli agenti. La polizia ha anche perquisito il suo alloggio in comunità.

Più o meno nelle stesse ore la polizia ha arrestato un cittadino di origine marocchina. Fermato per un normale controllo in via Mignone, nella zona di San Desiderio, è stato trovato in possesso di pasticche e vari medicinali utilizzati come droga.

Un terzo arresto è avvenuto nei confronti di un uomo di 35 anni, anch’egli marocchino. Gli agenti lo hanno fermato in via Sampierdarena intorno alle 4 del mattino, per chiedergli i documenti. Il 35enne, con precedenti penali, prima si è rifiutato e poi ha iniziato a dare in escandescenze. Ha aggredito i poliziotti e poi ha sfasciato a calci la volante.