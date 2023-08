Pedone investito a Staglieno, rintracciato l’automobilista. Ma l’incidente era un tentativo di truffa

Genova. È stato rintracciato l’automobilista che mercoledì mattina ha investito un uomo in via lungobisagno Istria, a Staglieno, allontanandosi poi senza prestare soccorso.

Gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire a lui già nella tarda serata di mercoledì grazie alla targa dell’auto, individuata passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Che hanno però svelato un dettaglio inaspettato, ovvero che l’uomo investito si sarebbe volontariamente gettato davanti all’auto, probabilmente nel tentativo di mettere a segno una truffa.

Le immagini delle videocamere mostrano infatti il momento esatto dell’incidente: l’auto, un furgoncino, si avvicina all’attraversamento pedonale, e l’uomo sul marciapiede si “lancia” in strada, sbattendo di schiena contro il mezzo e finendo a terra mentre il mezzo di allontana.

Rintracciato dagli agenti della sezione infortunistica della locale, il conducente del furgoncino ha ammesso di essersi allontanato nel timore di ripercussioni, ed è stato denunciato per omissione di soccorso. È possibile che sporga querela contro l’uomo investito – che è stato portato in ospedale in codice giallo – che potrebbe quindi a sua volta essere denunciato.