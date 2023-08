Paura al Biscione, l’acqua scende a fiumi e allaga tutto: “La messa in sicurezza costa 500mila euro”

Genova. Acqua limacciosa che viene giù a fiumi e invade cantine, parcheggi e portoni. Al Biscione, grande complesso residenziale sulle alture di Marassi, quella del 28 agosto è stata un’altra notte di paura. I video inviati dai residenti alla nostra redazione, registrati durante il violento nubifragio, testimoniano quella che sembra un’esondazione, anche se lì non ci sono torrenti.

“Dietro al Biscione c’è una collina di proprietà demaniale dove non sempre la manutenzione pubblica è efficiente – spiega l’amministratore Lorenzo Lorenzon -. Ci sono rami, alberi secchi e detriti che cadono in un cunicolo, un dreno trasversale costruito dopo l’alluvione del 1970 per raccogliere l’acqua e allontanarla dalle case. Esistono griglie fatte apposta per filtrare il materiale, ma se non vengono manutenute fanno da tappo. Ed è quello che è successo, come accade ogni volta che si manifestano piogge di una certa rilevanza”.

Per fortuna nessuna conseguenza per le abitazioni, che si trovano ai piani rialzati, ma tra i condomini si riaccendono rabbia e preoccupazione per un problema che si ripresenta tale e quale da anni. L’acqua, arrivata dal monte, è penetrata al livello degli ingressi e da lì è scesa in strada, trasformando le scale in cascate. Danneggiato anche il materiale edile per i lavori di ristrutturazione finanziati col Superbonus, che si concluderanno entro il 2023. “Finora non è mai successo niente, ma il rischio potenziale c’è perché l’acqua arriva con una notevole violenza”, osserva Lorenzon. Per non parlare dei danni a veicoli e oggetti custoditi nelle cantine.

In realtà l’ultimo intervento di Aster a monte del Biscione risale a 10 agosto, cioè pochi giorni fa: sono stati eseguiti “lavori di sgombero e pulizia dei quattro pozzettoni e del canale di gronda”, come segnalato sulla pagina Facebook istituzionale del Municipio Bassa Valbisagno con immagini che certificano il risultato. Operazioni da svolgere manualmente, visto che i mezzi meccanici in quel punto non possono arrivare. Ma evidentemente la manutenzione ordinaria non è sufficiente a scongiurare gli allagamenti.

“Il punto è che va messo in sicurezza il versante – spiega il presidente del Municipio, Angelo Guidi -. È un intervento idrogeologico che abbiamo previsto, ma è piuttosto oneroso: servono 500mila euro che stiamo cercando di tirare fuori dal bilancio comunale. Non sono previsti muraglioni o altre opere di cemento. Sarà di un lavoro di ingegneria naturalistica, sul modello del parco geotecnico creato sulle alture di via Tortona. Quando vennero costruiti questi palazzi non c’era attenzione, oggi non possiamo far finta che il problema non esista, ma l’impegno economico è gravoso”.

A denunciare la situazione nelle scorse ore è stato ancora una volta il Movimento 5 Stelle: “Nonostante noi ci siamo impegnati con interrogazioni in Municipio e in Comune passate all’unanimità nel mandato precedente, non hanno risolto il problema grave che c’è dietro lo stabile – interviene il consigliere municipale Alfonso Nalbone -. Questo è il risultato. Gli abitanti non ne possono più di questo disastro che succede ormai troppo spesso. Nell’ultima commisione di novembre 2022 più volte ho chiesto al vicesindaco Piciocchi perché questo lavoro non è stato messo di grave urgenza nel bilancio del Comune”.