Parco di Portofino, il ministro Pichetto Fratin: “Soluzione condivisa per chiudere il contenzioso”

Genova. “Ad oggi l’iter procedurale di perimetrazione definitiva del parco Portofino è in una fase avanzata di istruttoria. Questa mattina durante un incontro avuto con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti abbiamo ribadito l’apertura a trovare una soluzione condivisa tra tutti gli attori istituzionali e le associazioni al fine di riperimetrare il parco in modo definitivo, giungendo in tal modo anche all’estinzione del contenzioso amministrativo che è in essere”.

Lo ha dichiarato in Parlamento il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin rispondendo ad una interrogazione durante il question time sul parco di Portofino da parte del deputato della Lega Francesco Bruzzone.

Il ministro ha spiegato che “sia il decreto di perimetrazione che quello istitutivo del comitato di gestione provvisoria del parco sono stati impugnati presso il Tar Liguria dalla Regione e da diversi Comuni ricadenti nei confini provvisori del parco. Nelle more della definizione dei giudizi il ministero ha comunque attivato con la Regione l’iter ordinario di istituzione del parco nazionale di Portofino. La proposta della Regione interessa la superficie dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure per un totale di oltre 1.500 ettari per la parte terrestre e 350 ettari per l’area protetta marina”.

“Ho spiegato che, in accordo con la maggioranza dei sindaci del territorio, in particolare di quelli che già oggi fanno parte dell’area protetta, come Regione non possiamo condividere i confini stabiliti dal decreto ministeriale attualmente in vigore – ha riferito oggi il presidente Toti dopo aver incontrato il ministro -. Abbiamo proposto nuovi confini, simili a quelli dell’attuale parco regionale, sui quali siamo pronti a concedere l’intesa rafforzata necessaria al Governo per procedere alla definizione del perimetro del parco. Nel frattempo, abbiamo chiesto al ministro di ridurre la perimetrazione provvisoria a quella prevista dalla proposta della Regione”.