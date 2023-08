Pallanuoto, Daňica Vomastková è una nuova giocatrice del Rapallo

Rapallo. La società presieduta da Enrico Antonucci ha ingaggiato il centroboa Daniela Vomastková, che andrà ad occupare l’ultimo slot disponibile per le atlete straniere.

Nativa di Brno (Repubblica Ceca), classe 2001, Daniela nonostante la giovane età vanta già una buona esperienza internazionale maturata sia con la propria Nazionale che con le squadre di club. Dopo gli inizi nella squadra della sua città, si è trasferita giovanissima in Slovacchia, al Kosice, e poi al Lille Université Club in Francia, con entrambe le formazioni ha giocato in Euro Cup. La passata stagione l’esordio, con la Pallanuoto Trieste, nel campionato di Serie A1.

Coach Antonucci accoglie Daniela nel roster del RPN così: “Daňica è un ottimo innesto, va a ricoprire il ruolo di centroboa dove avevamo necessità di aumentare il nostro peso specifico. È un centro con eccezionali doti fisiche, un’atleta che ha già maturato diverse esperienze internazionali e conosce il nostro campionato avendo militato la scorsa stagione tra le file del Trieste con un buon rendimento. Sono convinto che abbia ampi margini di crescita vista la sua giovane età ed inoltre lavorando insieme sono certo che ci saranno miglioramenti sia per lei che per il collettivo, benvenuta tra noi”.

Un’altra atleta poco più che ventenne per il Rapallo, a conferma della volontà di puntare sui giovani, queste le prime parole da gialloblu della Vomastkova: “Sono molto felice di poter disputare con il Rapallo la mia seconda stagione in Italia. Mi piace molto la squadra, l’organizzazione e il progetto che si vuole portare avanti, inoltre sono convinta sarà una grande opportunità per la mia crescita. Spero, con le mie qualità e la mia esperienza maturata giocando in quattro club stranieri e quattro Euroleghe come centroboa, di poter dare un contributo importante alla squadra, e sono sicura che insieme con le mie nuove compagne riusciremo a migliorare confermandoci tra le prime squadre del campionato di Serie A1”.