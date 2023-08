Pallacanestro Sestri, un altro rinforzo: ecco il giovane Nicolò Cartasegna

Genova. Nuovo innesto per la Pallacanestro Sestri in vista del campionato di Serie B Interregionale: ha firmato il giovane Nicolò Cartasegna.

Classe 2004, il giocatore è cresciuto cestisticamente tra MY Basket e Basket Pegli, canotte con le quali ha disputato i campionati Under 15, Under 16, Under 18 e Under 19 Eccellenza tra Liguria e Piemonte, disputando anche la Serie C Silver con i pegliesi.

Questo il commento di Nicolò Cartasegna: “Sono molto contento di intraprendere questo percorso con Pallacanestro Sestri. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi alla prova in questa nuova avventura”.

Dalla Pallacanestro Sestri va un ringraziamento alla società Basket Pegli per la collaborazione.