Pallacanestro Sestri, Francesco Guida: “Raccoglieremo i frutti del lavoro”

Genova. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva della prima squadra della Pallacanestro Sestri, così come quella del settore giovanile. Per quanto riguarda i ragazzi di coach Guida, impegnati nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, la squadra si è radunata alla Tea Benedetti di Sestri Ponente per le prime sedute di allenamento.

Previsti nelle prossime settimane alcuni allenamenti congiunti contro compagini della stessa categoria in attesa del debutto, in programma domenica 1 ottobre in casa contro la Scuola Basket Arezzo. Nei prossimi giorni è invece prevista la partenza della campagna abbonamenti, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati della città.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei Seagulls: “Siamo soddisfatti dei ragazzi che abbiamo scelto. È giunto il momento dei fatti e stiamo cercando già dai primi allenamenti di diffondere i giusti valori tecnici e morali affinché il gruppo diventi squadra. I valori necessari della fatica e del sudore prima di tutto, con il tempo che ci vuole, allenandosi con passione e condividendo obiettivi tecnici raccoglieremo i frutti del lavoro”.

Davide Mariotti, presidente della società, dichiara: “Ci aspetta un mese di duro lavoro, sia sul campo che fuori, per farci trovare pronti alla gara d’esordio dell’1 ottobre in casa contro Arezzo”.