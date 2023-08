Palazzo Ducale pubblica il bando per la selezione del nuovo direttore: la Fondazione a caccia di manager

Genova. Palazzo Ducale pubblica il bando per la selezione del nuovo direttore. Confermato ormai che il mandato di Serena Bertolucci non verrà rinnovato automaticamente, la fondazione porta avanti la decisione di scegliere il nuovo direttore tramite concorso pubblico, e ha diffuso sia l’avviso di selezione sia il modulo per presentare la candidatura.

Come anticipato nei giorni scorsi, caratterizzati da una querelle legata proprio alla decisione di non garantire continuità a Bertolucci confermandola per un secondo mandato, il nuovo direttore prenderà servizio a partire dal primo gennaio 2024, e dovrà avere specifici requisiti in termini di esperienze specifiche, capacità professionali e capacità manageriali per partecipare alla selezione.

Tra quelli indicati nel bando come indispensabili, laurea triennale o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o titolo equivalente, esperienza pluriennale nella gestione, amministrazione e valorizzazione di beni e/o patrimoni culturali, organizzazioni culturali pubblici e/o privati, quali musei, collezioni, complessi monumentali e/o simili, “comprovata esperienza di carattere manageriale con la qualifica di dirigente presso primarie società, pubbliche o private, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione di risorse umane ed economico-finanziarie”, e ancora esperienza in marketing strategico, comunicazione e fund raising.

L’esperienza e reti relazionali nel settore della cultura e arti, nell’organizzazione, produzione e gestione di eventi e attività culturali e artistiche, e il conseguimento di master o di corsi di perfezionamento post-laurea in ambiti di interesse per l’incarico sono invece indicati tra i requisiti aggiuntivi, ovvero tra quelli che costituiscono titolo preferenziale, ma non indispensabili per partecipare alla call. Pare evidente, dunque, che Palazzo Ducale stia cercando prima di tutto un manager in grado di amministrare a livello economico e finanziario Palazzo Ducale: pianificazione, gestione dello stress, problem solving operativo e innovazione organizzativa, gestione dei collaboratori, leadership e capacità relazionale sono elencati tra le “soft skill”, le capacità manageriali, richieste ai candidati.

L’avviso è stato pubblicato sul sito della Fondazione Palazzo Ducale, della Regione Liguria e del Comune di Genova, e le domande possono essere inviate entro le 12 del 18 settembre tramite specifica piattaforma di Praxi, la società esterna cui il consiglio direttivo ha deciso di affidare la preselezione dei candidati. La Fondazione, per valutarle, si avvarrà di una specifica commissione di esperti che verrà nominata alla chiusura del termine di presentazione delle domande, e che si occuperà di un’ulteriore valutazione, anche sulla base di un “progetto culturale” innovativo, che i candidati verranno invitati a presentare. Nello specifico, si spiega nel bando, un progetto “che illustri le prospettive progettuali di sviluppo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e le possibili principali azioni da porre in essere nel medio tempore per il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile della stessa, includendo gli aspetti relativi al finanziamento e al reperimento di fondi”.

La commissione, che sarà composta da un esperto in organizzazione e valutazione delle risorse umane, un avvocato, una figura a scelta tra uno studioso, esperto d’arte e giornalista e, per la sola terza fase, da uno psicologo delle risorse umane, valuterà tutti i candidati e restringerà poi la rosa a cinque, che verranno presentati al consiglio direttivo. L’obiettivo è scegliere il nuovo direttore entro la fine di ottobre 2023, così da far iniziare il mandato il primo gennaio 2024 con scadenza il 31 dicembre 2028.

Chi verrà scelto per dirigere Palazzo Ducale per i prossimi cinque anni riceverà 90.000 euro lordi l’anno, cui si aggiunge “un compenso annuo variabile aggiuntivo fino a 25.000 euro lordi al raggiungimento di obiettivi prefissati dal consiglio direttivo. Sarà sempre il consiglio direttivo, inoltre, ad attribuire “eventuali compensi aggiuntivi in conseguenza dell’attribuzione formale di specifici incarichi, se non già ricompresi nelle funzioni e compiti statutariamente previsti, ma comunque connessi alla missione della Fondazione”. Al nuovo direttore sarà inoltre consentito il mantenimento degli incarichi eventuali ricoperti presso altre istituzioni al momento della data di inizio dell’incarico, a patto che lo comunichi al consiglio, che dovrà giudicarli compatibili.