Investiti da un treno a Brandizzo il cordoglio della Regione Liguria per i 5 operai morti sul lavoro

Genova. “L’incidente di Brandizzo è una tragedia che porta con sé rabbia e dolore. Morire facendo il proprio lavoro è inaccettabile e mi auguro che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’accaduto e al più presto giustizia. Per i 5 lavoratori che hanno perso la vita, per le loro famiglie a cui va la vicinanza della Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’incidente ferroviario di Brandizzo in cui hanno perso la vita 5 operai.

“Sono vicino al dolore dei familiari per l’assurda morte dei lavoratori – aggiunge l’assessore al Lavoro Augusto Sartori -. È inammissibile che nel 2023 si possa morire ancora sul lavoro. Auspico che le indagini portino ad accertare in maniera rapida i responsabili”.

L’incidente è avvenuto ieri sera sulla linea ferroviaria Milano-Torino tra Chivasso e Brandizzo Il treno regionale diretto a Torino viaggiava con 11 vagoni vuoti, che dovevano essere spostati. Era un movimento logistico e non commerciale, che comunque doveva essere segnalato. Il convoglio è invece passato a circa 160 chilometri orari intorno alle 23.50 attraversando la stazione di Brandizzo sul binario 1, dove si trovava la squadra di operai impegnata nella sostituzione di alcune rotaie. Su quella che è a tutti gli effetti una strage sul lavoro è stata immediatamente aperta un’inchiesta

