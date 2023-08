Ondata di caldo: bollino rosso su Genova anche venerdì

Genova. Ancora un giorno in più di passione per il caldo. La protezione civile del Comune di Genova informa che prosegue l’ondata di calore di livello 3, il massimo, almeno fino a venerdì 25 agosto. Si tratta quindi del terzo giorno consecutivo di emergenza dal punto di vista della salute in relazione alle condizioni meteorologiche.

La temperatura massima percepita, secondo il sistema di allarme del ministero della Salute, sarà di 36 gradi.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

I consigli sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.