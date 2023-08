Omicidio via Polleri, Giribaldi avrebbe agito per futili motivi: ora il portuale rischia l’ergastolo

Genova. Niente più rito abbreviato per Filippo Giribaldi, il 42enne portuale che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola sparato in mezzo alla strada in via Polleri il rivale Manuel Di Palo, tossicodipendente senza fissa dimora con un passato in Casapound.

Il pm Eugenia Menichetti, che fino ad oggi non aveva contestato all’assassino reo confesso nessuna aggravante, nella richiesta di giudizio immediato ha contestato invece l’aggravante dei motivi futili, sufficiente a mandare l’omicida davanti alla Corte d’assise dove a questo punto rischia l’ergastolo. Il pm in queste settimane aveva inviato una prima richiesta al gip Silvia Carpanini di giudizio immediato (procedura che velocizza i procedimenti penali saltando l’udienza preliminare) che era stata rigettata proprio per l’assenza dell’aggravante dei futili motivi la cui esistenza o meno dovrà essere a questo punto valutata nel corso del dibattimento in corte d’assise. Il pm ha quindi deciso di accogliere la richiesta arrivata dal gip aggravando l’accusa. Per questo niente rito abbreviato quindi che avrebbe consentito lo sconto automatico della pena fino a un terzo anche se, dal punto di vista strettamente tecnico, i legali di Giribaldi, gli avvocati Paolo Scovazzi e Chiara Antola dovranno comunque farne richiesta: sarà respinta in automatico, ma si tratta di un escamotage che potrà tornare utile per ottenere uno sconto di pena se la sentenza di primo grado giudicherà insussistente l’aggravante.

Anche il tentativo vedersi alleggerita la condanna grazie alla semi-infermità è sfumata nelle scorse settimane per Giribaldi. La consulenza psichiatrica disposta dal pm ha infatti stabilito che Giribaldi era totalmente capace di intendere e di volere al momento dei fatti anche se con la mente obnubilata dall’abuso di crack come lui stesso aveva raccontato al pm e al gip al momento dell’arresto ma l’assunzione di droghe non può essere, di per sé una causa di seminfermità a meno che non sia talmente cronica da alterare lo stato mentale di chi agisce

.

Giribaldi, aveva confessato l’omicidio immediatamente (si era nascosto nella chiesa dell’Annunziata chiedendo al sagrestano di chiamare la polizia) e da quel giorno è rinchiuso da allora nel carcere di Marassi.

Aveva raccontato del rapporto ‘particolare’ che lui e di Palo avevano con la stessa donna, fatto da un mix tra droga, ospitalità e sesso. Quel giorno la donna l’aveva chiamato chiedendogli di aiutarla a far uscire da casa sua Di Palo e un altro tossicodipendente che stava ospitando in cambio di dosi di droga e qualche spicciolo. Giribaldi era arrivato sotto casa e aveva litigato per questa ragione con l’amico di Di Palo, aveva sparato un colpo contro un muro con la pistola che si era portato dietro e poi aveva deciso di andarsene.

L’altro però dopo la lite era risalito nell’abitazione raccontando a Di Palo quanto era appena successo e lui aveva inseguito Giribaldi fino in via Polleri e gli aveva tirato un pugno in faccia che il portuale aveva parato esplodendo subito dopo un colpo con l’arma che aveva in pugno che ha colpito il rivale all’addome uccidendolo sul colpo. I poliziotti quando lo avevano arrestato avevano anche trovato un tirapugni. Circa la pistola Giribaldi aveva detto di averla trovata al Righi e di detenerla nascosta in un cespuglio sul luogo di lavoro perché voleva portarsela dietro quando andava in cerca di droga nei vicoli visto che era stato più volte rapinato.

Se il pm, che aveva coordinato le indagini della squadra mobile, aveva finora escluso sia l’aggravante della premeditazione sia quella dei futili motivi, l’esistenza di quest’ultima aggravante era stata già ipotizzata dal gip Elisa Campagna che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere parlando del rischio di recidiva aveva sottolineato la “violenza spropositata” del gesto di Giribaldi l “a fronte dell’assenza di reali motivazioni che lo sorreggano (se non quella, riferita dal prevenuto e che ha dato origine al dissidio, di voler stare da solo con la Zollo a consumare stupefacenti), parlando poi esplicitamente di “futili motivi […] che sembrano aver innescato in lui una così violenta reazione e verosimilmente aggravati dalla condizione di tossicodipendenza in cui versa”-

Di parere opposto gli avvocati Scovazzi e Antola che ribadiscono l’insussistenza dei futili motivi, come dimostrerebbe l’ultima fase che ha preceduto l’omicidio dove il killer in realtà se ne stava tornando a casa e ha reagito solo dopo che la vittima lo ha raggiunto e ha tentato di colpirlo con un pugno.