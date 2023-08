Genova. Sarà sottoposto a giudizio immediato Filippo Giribaldi, il portuale di 42 anni che il 25 aprile scorso ha ucciso il 37enne Manuel Di Palo con un colpo di pistola in via Polleri, al Carmine. Il giudice ha infatti accolto la richiesta avanzata dalla pm Eugenia Menichetti, che ha contestato all’imputato anche l’aggravante dei motivi futili, sufficiente a mandare l’omicida davanti alla Corte d’assise, con il concreto rischio di ergastolo.

La prima udienza è stata fissata per il 20 ottobre. Giribaldi, difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi e Chiara Antola, è in carcere a Marassi dal giorno del delitto, ed è accusato di omicidio volontario (aggravato dai futili motivi, appunto), detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione di cannabis ai fini di spaccio e porto abusivo di un coltello e un tirapugni. Un delitto che secondo gli inquirenti è maturato in un contesto di dipendenza da droghe e gelosia: Giribaldi, la sera del 25 aprile, si era presentato in via Polleri, sotto casa di una donna che sia lui sia Di Palo frequentavano, ed era nata una lite prima con l’amico della vittima e poi con la vittima stessa, culminata con l’esplosione di un colpo di pistola da parte del portuale verso Di Palo, colpito al cuore.

Giribaldi dopo il delitto si era nascosto all’interno della chiesa dell’Annunziata, e all’arrivo degli agenti della squadra mobile aveva confessato immediatamente. I suoi avvocati avevano invocato la semi-infermità mentale, sostenendo che l’uomo avesse agito sotto effetto di droghe, ma la consulenza psichiatrica disposta dal pm aveva stabilito che era totalmente capace di intendere e di volere al momento dei fatti, pur con la mente obnubilata dall’abuso di crack.

L’uomo aveva riferito di avere trovato l’arma del delitto, una Beretta calibro 22, al Righi, e di tenerla nascosta in un cespuglio sul luogo di lavoro perché voleva portarsela dietro quando andava in cerca di droga nei vicoli, alla luce di svariate rapine di cui era stato vittima. visto che era stato più volte rapinato. Se il pm, che aveva coordinato le indagini della squadra mobile, aveva inizialmente escluso sia l’aggravante della premeditazione sia quella dei futili motivi, l’esistenza di quest’ultima aggravante era stata già ipotizzata dal gip Elisa Campagna, che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere parlando del rischio di recidiva e di una “violenza spropositata” del gesto di Giribaldi “a fronte dell’assenza di reali motivazioni che lo sorreggano”.