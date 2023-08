Omicidio Mohamed, la barberia è stata sequestrata dai carabinieri

Genova. La barberia di via Merano a Sestri Ponente dove lavorava Mohamed Mahmoud Sayed Abdalla, il giovane di 19 anni ucciso domenica 23 luglio, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri ieri sera, dopo una nuova ispezione nel tardo pomeriggio.

Ben tre le auto dei militari che erano parcheggiate davanti al salone. In serata sono comparsi i sigilli con il nastro bianco e rosso. Le indagini si stanno dunque allargando anche sulla gestione dell’Aly’s Barber Shop, visto che il movente dell’omicidio sembra sia proprio legato a questioni di compensi e di lavoro.

Oggi, nel frattempo, è programmato l’interrogatorio di convalida del fermo dei due accusati: Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, socio del salone Aly’s Barber Shop di Sestri Ponente, secondo le prime ricostruzioni l’autore materiale del delitto. Oltre a lui, accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi, è stato fermato anche un altro uomo: Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, fratello di Abdelghani Aly, ovvero l’altro “Aly” da cui prende il nome la barberia di via Merano e quella di Chiavari, raggiunta dai due dopo l’omicidio in taxi con il cadavere di Mahmoud in valigia.

Il giudice dell’indagine preliminare Milena Catalano dovrà poi emettere la misura cautelare a carico degli inquisiti. Per il sostituto procuratore Daniela Pischetola l’unica alternativa è il carcere: troppo alto il rischio di fuga e distruzione delle prove per i due, definiti “altamente pericolosi”, complice l’efferatezza del delitto e la decisione di mutilare il cadavere per ritardarne l’identificazione e liberarsene.

E se sul delitto Tito sembra avere ammesso la propria responsabilità, non soltanto al telefono con Aly ma anche davanti ai pm – pur sostenendo che si sia trattato di una sorta di improbabile incidente – sulle mutilazioni i due fermati si lanciano accuse, attribuendo la responsabilità all’altro e negando di essersi accaniti sul cadavere.

Il video

Abdelghani Aly, partito per l’Egitto il 26 giugno scorso, ha fornito all’avvocato del fratello un video in cui una persona riprende Tito parlare al telefono con Aly proprio dell’omicidio di Mohamed: “Sei stato tu, lo hai ucciso e l’hai fatto a pezzi”, dice Aly a Tito pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo mutilato, affermazione cui Tito risponde con un’implicita ammissione: “Non volevo, il coltello non era mio”. Il video è già stato consegnato agli inquirenti, che lo analizzeranno adesso con l’aiuto di traduttori per elaborarne il contenuto.

Testimonianze discordanti

Bob continua a ribadire di essersi “trovato in mezzo” e di avere anche provato a intervenire per dividere i due, ma di non esserci riuscito. E ha detto di avere aiutato Tito a liberarsi del corpo, gettato in mare a Chiavari, per timore che il socio della barberia potesse fare del male a lui o alla sua famiglia in Egitto.

La versione di Tito, invece, parla di una difesa terminata tragicamente durante una lite nell’appartamento-dormitorio di via Vado, quando Mohamed ha preso un coltello per scagliarsi contro di lui: “Ha perso l’equilibrio ed è caduto sulla lama”.

Una versione che non convince gli inquirenti e che viene smentita da Bob, anche lui presente nell’appartamento in cui è avvenuto il delitto. Bob ha raccontato che Tito si sarebbe infuriato con Mohamed quando il ragazzo ha ribadito l’intenzione di lasciare la barberia di via Merano e di iniziare a lavorare per la concorrenza, nel salone di Pegli di un connazionale. La lite sarebbe rapidamente degenerata e Tito, sempre secondo quanto sostenuto da Bob, avrebbe accoltellato il ragazzo allo stomaco, al fegato e al cuore, uccidendolo. Poi, sempre secondo il racconto, Tito avrebbe minacciato di morte Bob e i suoi familiari, intimandogli di aiutarlo a liberarsi del cadavere. Che è stato poi portato in taxi, all’interno di una valigia, a Chiavari, mutilato sulla spiaggia e poi gettato in mare.

Le mani sono state trovate nelle ore immediatamente precedenti e successive al rinvenimento del corpo al largo di Santa Margherita Ligure, mentre la testa ancora non si trova. I carabinieri del nucleo Subacquei del comando di Genova la stanno cercando lungo la scogliera della colmata a mare di Chiavari, a ponente della foce dell’ Entella. Sarebbe stato proprio Bob a fornire agli investigatori indicazioni utili per le ricerche, deciso a collaborare e “sconvolto per l’accaduto”, come ha fatto sapere l’avvocato.